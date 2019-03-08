به گزارش خبرنگار مهر، این رمان روایت زندگی مردی است میانسال که تب و تابِ وقایعی که پس از انتخابات سال ١٣٨٨ روی داد، دامن او را هم گرفته است.
در گزارش اندوه نویسنده تلاش کرده است از منظر شخصیت اصلی رمان چیستی و ماهیت برخی از حوادث سیاسی سه دهه نخست پس از انقلاب را به نمایش بگذارد. حوادثی که به یک انتخابات و ماجراهای پر حرف و حدیث پس از آن ختم شد.
در بخشی از رمان میخوانیم:
از تقاطع نواب تا میدان انقلاب گُله گُله نیروهای یگان ویژه ایستاده بودند با ماشینهایی که پشت شأن قفس آهنی داشت. شش ماه گذشته شهر در چنین وضعیتی بود. دستکم خیابانهای اصلی و مرکزی لبریز بود از نیروی انتظامی. هر روز در گوشهای خبری بود؛ تجمع و درگیری و بگیر و ببند. از خودش پرسید پایان این ماجرا کجا است؟ به کجا ختم میشود؟ شش ماهِ گذشته برای همه سخت گذشته بود. خیلی از رفاقتها به هم خورده بود. آدمهایی که یک عمر از جان و دل همدیگر را دوست داشتند حالا شده بودند دشمن هم. دشمن هم اگر نبودند، دیگر از آن برادری و صفا و یکدلی خبری نبود. قهر و کینه جایش را گرفته بود …
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