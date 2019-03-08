به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح جمعه در دیدار با رئیس نظام دامپزشکی کشور اظهار داشت: در حوزه دامپزشکی تاکنون خبر تخلف را نشنیدهام و شاهد خدمات ارزشمندی هستیم که در این خصوص از مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر تقدیر و تشکر میکنم.
وی اضافه کرد: یکی از مسیرهای سلامت در حوزههای گوناگون بویژه اداری واگذار کردن امور به مردم و انجمنهای مردم نهاد و اصناف مختلف است. نظام صنفی و غیر اداری باید در ذاتش دنبال انجام کار باشد و انجام کار مردم در اولویتهاست.
استاندار بوشهر از رئیس نظام دامپزشکی استان بوشهر بابت تدبیری که انجام دادهاند و با استفاده مؤثر از تمام امکانات خود پاسخ استعلامات را به ۴۸ ساعت کاهش داده و در انجام امور مردم ساعی هستند تقدیر و تشکر کرد.
گراوند بیان کرد: نگاه مردم به موضوعات و بویژه انجام خدمات یک شبه عوض نمیشود و باید با چنین کارهایی اعتماد را در جامعه تقویت کرد و تشکلها، اصناف و انجمنها میتوانند با عملکرد خوب و متفاوت نسبت به سیستمهای اداری، دولت را وادار به واگذاری کارها به خود کنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: نظام دامپزشکی میتواند الگوی خوبی برای انجام کار برای دیگران باشد و تاکید میکنم که همه نگاهها به سمت برطرف کردن مشکل مردم باشد.
مشارکت ۵۵ درصد در انتخابات نظام دامپزشکی
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز در این دیدار اظهار داشت: چهارمین دوره انتخابات نظام دامپزشکی اولین انتخابات سراسری الکترونیک کشور بوده است و با دقت و سلامت بالایی انجام شد.
محمدرضا صفری بیان کرد: در این دوره بالای ۵۵ درصد اعضا در انتخابات نظام شرکت کردند و این آمار بالا نشان از پویایی و حس مسئولیت پذیری و امید به آینده شغلی در بین اعضا نظام دامپزشکی است.
وی افزود: در این دوره ۱۹ نفر از بانوان همکار عضو شورای مرکزی استانها شدهاند و در دو استان کردستان و چهارمحال و بختیاری دو نفر از بانوان به عنوان رئیس نظام دامپزشکی استان خود انتخاب شدهاند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور بیان کرد: استان بوشهر با مشارکت بیش از ۸۰ درصد اعضا در این دوره انتخابات نظام دامپزشکی روبرو بوده است که واقعاً این حضور و حس مسئولیت پذیری تحسین برانگیز است و از دکتر کوثری بابت تمام فعالیتها و زحماتشان در دوره قبل و پذیرش مسئولیت در دوره جدید تشکر میکنم.
صفری تاکید کرد: یکی از مؤلفههای سلامت در نهادهای غیر دولتی الکترونیک کردن کار است که در نظام دامپزشکی انجام میشود و مراحل صدور پروانهها در نظام دامپزشکی بهصورت کاملاً الکترونیک است و الکترونیک کردن کارها در نظام دامپزشکی در راستای گره گشایی از کار ارباب رجوع است.
بهبود خدماتدهی به ارباب رجوع
رئیس نظام دامپزشکی استان بوشهر نیز اظهار داشت: همه پروندههای صادره از نظام دامپزشکی استان بوشهر تحت نظارت و بازرسی دقیق اداره کل دامپزشکی بوده است و کارها با دید انجام کار ارباب رجوع و توسعه کار هدف گذاری شده است و اعضا نظام دامپزشکی استان کمر همت در خدمت رسانی به ارباب رجوع بستهاند.
مرتضی بحرانی مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر نیز در این دیدار اظهار داشت: صدور پروانههای دامپزشکی به نظام دامپزشکی محول شده است.
وی اضافه کرد: تفاهم خوبی بین نظام دامپزشکی و اداره کل وجود دارد و ماحصل این تعامل به نفع ارباب رجوع است.
وی افزود: در تمام امور اداری و نظام دامپزشکی رضایت مردم مورد توجه قرار گرفته شده است و شاهد رضایتمندی خوبی از دامپزشکی در جامعه هستیم.
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