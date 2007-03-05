همجواری محل دفع زباله های شهری با بیمارستان در حال احداث

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان ، با ابراز تاسف از این مسئله اظهار داشت: از زمانی که ریاست این دانشگاه را بر عهده گرفتم یعنی از سال 79 ، این قضیه را پیگیری و تا کنون هر سال این موضوع درکمیسیون دانشجویی استان که زیر مجموعه شورای تامین استان است ، مطرح می شود و هر بار تغییر این محل مصوب می شود.

دکتر سید محمد امیری ادامه داد: استانداری اصفهان نیز مصوبه ای را در این خصوص به فرمانداری نجف آباد ابلاغ نموده است و فرمانداران گذشته نجف آباد نیز امیدهایی را در جهت تغییر محل به فولاد شهر می دادند.

رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد عنوان کرد: امسال مجددا این موضوع در کمسیون دانشجویی استان تصویب شد و پیرو مصوبات گذشته ، معاونت سیاسی استانداری از مسئولین نجف آباد توضیح خواست که نه تنها مسئله حل نشد بلکه در 200 متری دانشگاه کارخانه کود کمپوست در حال احداث است.

وی با ابراز تاسف اظهار داشت: اینکه زباله ها مکانیزه شود و تبدیل به کود شود موضوعی خوشحال کننده است اما اینکه این کارخانه در کنار یک بیمارستان 300 تختخوابی دانشگاه که در حال احداث است ، بنا شود یک امری ناراحت کننده و اشتباه است.

امیری با غیر موجه خواندن این موضوع که زباله های شهرستانهای اطراف، از کنار دانشگاه عبور می کند اظهار داشت:این امر باعث بوجود آمدن مشکلات بهداشتی برای خوابگاهها و دانشجویان دانشگاه می باشد و علاوه بر آن باعث بوجود آمدن بیماری هایی می شود.

این مقام مسئول گفت: در نهایت استاندار موضوع را به یک کمسیون سه نفره احاله دادند که نماینده معاونت سیاسی و معاونت عمرانی و نماینده دانشگاه در آن کمسیون حضور داشته باشند.

وی با اشاره به غیر موجه خواندن توجیهات شهرداری نجف آباد ، بیان نمود: شهرداری ، موضع گیری های نابجایی در این خصوص داشته است.

امیری با اشاره به مجوز محیط زیست مبنی بر اینکه محل زباله باید در فاصله 3 کیلومتری دانشگاه بنا شود ، تصریح نمود: با یک نگاه سطحی متوجه می شویم که این مسافت تنها حدود 200 تا 260 متر است.

وی با جالب خواندن این نکته که قسمتی از زمین دانشگاه به عنوان زمین شهرداری معرفی شده و محل دفع زباله است ، ادامه داد: این قسمت را دانشگاه در سال 1376 خریداری نموده است.

امیری اظهار داشت زباله های شهرهای نجف آباد ، گلدشت ، کرسنگ ، تیران و اخیرا خمینی شهر به این محل انتقال داده می شود.

رئیس دانشگاه نجف آباد در پایان تصریح کرد: زمانی که قرار بود بیمارستان دانشگاه ساخته شود به لحاظ وجود این امر به دانشگاه مجوز داده نمی شد ولی فرماندار وقت شهرستان نجف آباد متعهد به جابجایی این محل ظرف مدت دوسال شد.

به گزارش مهر ، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی این دانشگاه با تهیه یک بیانیه طویل از استانداری اصفهان خواستار تغییر محل این نقطه از کنار داشگاه شدند.