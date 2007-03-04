۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۰۴

بامداد امروز و پس از دیدار با مقامات سعودی؛

رئیس جمهور به تهران بازگشت

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار و مذاکره با پادشاه و مقامات عالیرتبه عربستان به ریاض سفر کرده بود، بامداد امروز به تهران بازگشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر احمدی نژاد در بازگشت از عربستان، مورد استقبال معاون اول رئیس جمهور و تنی چند از اعضای هیات دولت در فرودگاه مهرآباد قرار گرفت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر کوتاه  و فشرده خود به عربستان به دیدار ملک عبدلله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور رفت و در خصوص روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه ای و جهان اسلام به ویژه فلسطین، عراق و لبنان بحث و تبادل نظر کرد.

دکتر احمدی نژاد پس از ورود به تهران، در فرودگاه مهرآباد نتایج و دستاوردهای سفر به عربستان را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

