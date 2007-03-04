رئیس جمهور به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، دکتر احمدی نژاد در بازگشت از عربستان، مورد استقبال معاون اول رئیس جمهور و تنی چند از اعضای هیات دولت در فرودگاه مهرآباد قرار گرفت.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر کوتاه و فشرده خود به عربستان به دیدار ملک عبدلله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور رفت و در خصوص روابط دو جانبه، مسائل مهم منطقه ای و جهان اسلام به ویژه فلسطین، عراق و لبنان بحث و تبادل نظر کرد.

دکتر احمدی نژاد پس از ورود به تهران، در فرودگاه مهرآباد نتایج و دستاوردهای سفر به عربستان را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

