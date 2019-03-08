به گزارش خبرنگار مهر، ژئومورفولوژی (Geomorphology) یکی از شاخههای علوم جغرافیای طبیعی است که موضوع آن شناخت اشکال و ناهمواریهای پوسته زمین است که محدوده مطالعات آن، سطح تماس بین لیتوسفر یا سنگ کره و اتمسفر یا همان هوا کره، در نظر گرفته میشود.
ژئومورفولوژی از یک طرف تحت تأثیر نیروهای درونی زمین قرار داشته و از طرف دیگر، نیروهای بیرونی یعنی فرسایش که منشأ آن در هیدروسفر و اتمسفر است؛ اثرات خود را بر آن اعمال میکنند.
این پدیده در جنوب استان سمنان و از طریق دادههای ماهواره سنجش از دور لندست و سنجنده OLI در ترکیب باندی ۷۵۳ به دست آمده است.
در تصویر بالا، پدیدههای ژئومورفولوژیکی متعددی نظیر پالیاها، باتلاقهای نمکی (marsh salt) ، پهنههای گِلی (flat mud) و گنبدهای نمکی به همراه لندفرم های تکتونیکی چین خوردگی و شکستگی دیده میشوند.
در تصویر دوم، پدیدههایی همچون پهنههای نمکی و گلی (شرق تصویر)، تپههای شنی که از مرکز به سمت شرق کشیده شده و پالیا به رنگ فیروزهای در سمت شمال غربی تصویر دیده میشوند.
در تصویر سوم نیز نمایی باشکوه از چین خوردگیهای گسلی شده در دشت کویر که نمونهای منحصر به فرد از لندفرم های تکتونیکی در کل سیاره زمین است دیده میشود.
در تصویر آخر هم یکی از گنبدهای نمکی استان سمنان در دشت کویر دیده میشود. گنبدهای نمکی از جمله پدیدههای ژئومورفولوژیکی تکتونیکی محسوب میشوند. این ساختارها با توجه به خاصیت شکل پذیری نمک و حرکت آن به طرف سطح زمین ایجاد میشوند و چینهای دیاپیری زیبایی را پدید میآورند.
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