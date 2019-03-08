پیام تبریک رئیس سازمان اوقاف به حجت الاسلام رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است؛
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج سیدابراهیم رئیسی (دامت افاضاته)
رئیس محترم قوهی قضائیه
حضور شایسته و پرمیمنت حضرتعالی در رأس دستگاه قضائی کشور نویدبخش حرکتهایی نوین در جهت گسترش هر چه بیشتر عدالت و مساوات و غنای روزافزون نظام قضا و دادرسی اسلامی در طلیعهی دههی پنجم انقلاب است، و بیتردید، تعالی همهجانبهی جامعهی اسلامی در گرو صلابت و سلامت محاکم آن است. در این میان، پشتوانهی دانش فقهی و تجارب فراوان آن دانشمند گرانمایه و در رأس همه، اعتماد و حمایت رهبر فرزانهی انقلاب اسلامی، سرمایهی عظیمی است که میتواند پیکرهی بزرگ و حساس تشکیلات قضائی کشور را در شکوفایی عدل و داد توانی تازه ببخشد.
با این امید که در مقام خدمت به مردم و نظام اسلامی در مسئولیت جدید آنچنانکه زیبندهی گام دوم انقلاب است پیروز و سربلند باشید، انتصاب شایستهی جنابعالی را به سمت ریاست قوهی قضائیه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده دوام عزت و توفیقات روزافزونتان را در مسیر پیش رو از خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدمهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
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