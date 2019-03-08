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۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

رئیس اداره صمت فردیس خبر داد:

افتتاح نمایشگاه بهاره فردیس/پلمب دو واحد متخلف عرضه گوشت

افتتاح نمایشگاه بهاره فردیس/پلمب دو واحد متخلف عرضه گوشت

فردیس - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردیس از افتتاح نمایشگاه بهاره این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار قارلقی پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح نمایشگاه بهاره شهرستان فردیس، از پلمپ دو واحد صنفی عرضه گوشت در این شهرستان خبر داد و گفت: تخلف این دو واحد توزیع خارج از شبکه گوشت سهمیه‌ای بود که پلمپ و سهمیه آن‌ها قطع شد.

وی در ادامه با اعلام اینکه مأموران اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردیس از ابتدای ماه جاری تاکنون هزار و ۶۰۰ واحد صنفی را بازرسی کرده‌اند، افزود: این اقدام باهدف نظارت بر نحوه عرضه کالاها و تنظیم بازار انجام می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردیس با اشاره به اینکه عرضه گوشت حیوانات دیگر به‌عنوان گوشت دولتی گوسفند، شایعه است، عنوان کرد: عرضه گوشت با نظارت مستقیم دامپزشکی انجام می‌شود و این شایعه غیرممکن است.

قارقلی از معرفی ۷۲۵ برگ تخلف به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان فردیس به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام به‌منظور نظارت و بهبود کیفیت کالاهای عرضه‌شده انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انواع کالاهای موردنیاز مردم در نمایشگاه بهاره فردیس عرضه می‌شود، تصریح کرد: این کالاها با بیش از ۱۰ درصد تخفیف به مردم عرضه می‌شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فردیس از تشدید نظارت بر نحوه عرضه کالا در سطح شهرستان خبر داد و گفت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی با شماره ۱۲۴ تماس و مراتب را گزارش دهند.

کد مطلب 4562302

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