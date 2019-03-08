به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل اینانلو پیش از ظهر جمعه در آئین افتتاح نمایشگاه بهاره شهرستان فردیس، بابیان اینکه این نمایشگاه به همت مدیریت شهری و اداره صنعت و معدن شهرستان راهاندازی شده است، اظهار کرد: نمایشگاه بهاره در راستای خدماترسانی بهتر به مردم خصوصاً اقشار کمدرآمد جامعه از ۱۵ تا ۲۵ اسفندماه فعالیت میکند.
وی در ادامه بابیان اینکه ۳۰۰ غرفه در نمایشگاه بهاره فردیس پیشبینیشده است، تأکید کرد: برخی از این غرفهها هنوز خالی است اما تا فردا برای عرضه کالا به شهروندان آماده میشود.
فرماندار فردیس استقبال مردم از نمایشگاه بهاره را پرشور اعلام کرد و گفت: کالاها باقیمت تنظیم بازار در این نمایشگاه عرضه میشوند.
وی بابیان اینکه در این نمایشگاه گوشت، برنج و شکر باقیمت دولتی به مردم عرضه میشود، خاطرنشان کرد: از شهروندان میخواهیم عجله نکنند و صف تشکیل ندهند، این اقلام بهاندازه کافی هست.
به گفته اینانلو توزیع میوه نیز در نمایشگاه بهاره پیشبینیشده است که طی چند روز آینده توزیع میشود.
وی با اشاره به اینکه کالاها در نمایشگاه بهاره با ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف عرضه میشوند، بیان کرد: روز دوشنبه با حضور استاندار البرز از این نمایشگاه بازدیدی دوباره خواهیم داشت.
به گفته اینانلو اداره صنعت، معدن و تجارت به همراه مجموعه اصناف این شهرستان از نحوه عرضه کالا در نمایشگاه بهاره فردیس نظارت میکنند.
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