میراث ایرانی مرمت شده در برنامه حفظ فرهنگ وزارت امور خارجه آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان، از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲،۸۶۰ پروژه در ۱۴۴ کشور دنیا توسط برنامه حفاظت از فرهنگ‌ها با هزینه ۸۰ میلیون یورو توسط وزارت خارجه آلمان حمایت شده است. تمرکز این پروژه حمایتی اغلب بر کشورهایی است که دارایی‌های فرهنگی و آثار تمدن غنی آنان به طور مستقیم در معرض نابودی قرار دارند و برای احیا و حفظ آنان منابع مالی کافی در دسترس نیست. این پروژه‌ها معمولاً برحسب شرایط به مدت یک تا سه سال مورد حمایت قرار می‌گیرند. ایران، عراق، سوریه، یمن و مصر از جمله کشورهایی هستند که تحت حمایت این پروژه قرار گرفته‌اند.

برنامه حفظ فرهنگ اداره امور خارجه با همکاری شرکای آلمانی و بین المللی، به عنوان مثال یونسکو و بعضاً سازمان‌های خصوصی، برای حفظ میراث مهم تاریخی و فرهنگی بشریت سازماندهی شده است. پروژه‌های حفاظت فرهنگی معمولاً با متخصصین و مردم محلی برای احیای آثار کمک می‌گیرد.

وزارت خارجه آلمان هدف اصلی از این پروژه حمایتی را حفظ تنوع فرهنگی و هویت بشری عنوان کرده و معتقد است با حفظ میراث فرهنگی، در مواقع ناامنی می‌توان به همزیستی صلح آمیز و درک متقابل کمک کرد چراکه میراث فرهنگی احترام و گفت‌وگو با سایر فرهنگ‌ها را ترویج می‌دهد. بر این اساس آلمان از طریق تعهد جهانی خود به حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی نقش مهمی در حفظ هویت‌های فرهنگی، ترویج و انتقال دانش و گفت‌وگوی میان فرهنگی ایفا می‌کند.

ایران نیز در لیست کشورهای تحت پوشش این پروژه قرار دارد. پس از زلزله ویرانگر بم در سال ۲۰۰۳، بخش اعظمی از قلعه تاریخی بم در کرمان به شدت آسیب دید. طی پروژه حفظ فرهنگ‌ها آلمان در ساخت خانه سیستانی در سازه بم از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ با همکاری سازمان میراث فرهنگی ایران و بخش طراحی سازه دانشگاه فنی درسدن به احیای این بنای تاریخی کمک‌های شایانی کرد. محکم سازی تخت سلیمان و حفظ مجموعه تاریخ موسیقی موزه موسیقی در تهران از دیگر پروژه‌های انجام شده در ایران است.

گنبد و گچبری‌های گنبد چهار سوق بزرگ بازار تهران نیز که مربوط به دوره‌های زند و قاجار بوده و یکی از آثار ملی ثبت شده است، تحت پوشش همین طرح و با همکاری سه مرمتگر ایرانی به سرپرستی دکتر مهناز اشرفی، علیرضا شاه محمدپور و ذات الله نیکزاد و هشت مرمتگر آلمانی تحت سرپرستی پروفسور مارتینا ابری، کریستیان رابه و تلی گلکر برای مطالعات اولیه جهت مرمت و مستندسازی وضعیت حال حاضر صورت پذیرفت. برخی از مرمت گران آلمانی که به عنوان مجریان طرح همکاری داشتند عبارتند از: مارک بوخ، آندرئاس شودروویتس و مارک ویتگر، معمار و کارشناس بناهای مربوط به بازار و دیگر کارشناسان و متخصصان بازسازی و مرمت. تیم سرپرست آلمانی ابتدا به مدت هفت روز از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ می ۲۰۱۷ با هدف ارزیابی محل و امکان مرمت و بازسازی گنبد در بازار بزرگ در تهران حضور پیدا کردند.

بودجه این پروژه توسط وزارت امور خارجه جمهوری فدرال آلمان بر اساس همکاری بین دانشگاه آخن RWTH، پُتسدام FH و بخش تحقیقات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران (ICHTO) تأمین شد.

چهارراه گنبد حدود ۱۲ متر قطر دارد که در وسط بازار تهران واقع شده است. در پایین ساقه استوانه‌ای زیر گنبد، گچکاری های متشکل از نقش گل و برگ و نخل بر روی سرستون‌ها دیده می‌شود. چهار راسته بازار در این قسمت به یکدیگر تلاقی پیدا کرده که ورودی هر یک از آنان دارای طاق تیزه دار بوده و در فرورفتگی بین ورودی‌های مغازه‌ای قرار دارند.

هدف از این پروژه حفاظت و استحکام آثار موجود و مرمت بخشی از سطح گنبد بوده که به انجام نیز رسید. به گفته مسئولان آلمانی این پروژه فرصت خوبی را جهت همکاری بین ایران و آلمان در زمینه حمایت از حفظ آثار فرهنگی و گسترش آن پدید آورد.