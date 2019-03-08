به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: اعتلای علمی کشور با اجرایی شدن بیانیه گام دوم رهبر انقلاب محقق میشود.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به بدعهدیهای اروپا و آمریکا در موضوع برجام بیان کرد: با توجه به تجربهای که در قضیه برجام به دست آوردیم نباید شیفته فریبهای اروپا در موضوعات دیگر چون FATF شویم.
مختاری با انتقاد از هرج و مرج اقتصادی در جامعه ادامه داد: مردم همواره پای انقلاب اسلامی ایستادهاند ولی نمیتوانند تحمل کنند که بی تدبیریها و سود جوییها موجب چنین وضعی در عرصه اقتصادی و در بازار شده است.
وی افزود: علت این هرج و مرجها را باید در مؤلفههایی چون اعتماد به غرب برای حل موضوعات داخلی و بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی جست و جو کرد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه توسعه کشور با وادادگی به غرب محقق نمیشود، گفت: ما بدون وابستگی و وادادگی به دشمن توانستیم در جنگ هشت ساله، موضوع هستهای و مقابله با داعش با موفقیتهای بزرگی برسیم.
مختاری با اشاره به حلول ماه رجب، اظهار کرد: انسان به واسطه ضعف، فقر و عجز درونی نیازمند یک منبع لایزال از علم و حکمت و دانایی است که این مهم با عبادت و سجده در برابر قادر متعال به دست میآید.
وی در پاسخ به شبههای پیرامون چگونگی گسترش اسلام بیان کرد: عدهای این موضوع را مطرح میکنند که اسلام با شمشیر و جنگ گسترش پیدا کرد در حالی که جنگهای پیامبر اسلام (ص) تنها در مقام دفاع صورت گرفته است.
امام جمعه موقت بیرجند یادآور شد: از طرف دیگر مخاطب شمشیر جوانمردانی چون علی (ع) در جنگها سران کفار بودند و هیچگاه اسلام با مردم عادی مقابلهای نداشته است چرا که اصولاً ایمان با اجبار ممکن نمیشود.
مختاری گفت: حتی بزرگان اسلام با منافقین تا زمانی که توطئهای علیه اسلام و مسلمین نمیکردند کاری نداشته است.
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