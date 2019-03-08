به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه برپایی نمایشگاهها و حضور غیربومیها در شاهرود را رسم غلط تصمیمگیری مدیران در تهران برای شهرستانها خواند و ابراز داشت: در شرایطی این تصمیمات اعمال میشود که در اکثر مواقع فرماندار و استاندار از آن مطلع نیستند.
وی بابیان اینکه برپایی فروشگاههای زنجیرهای ملی هیچ منفعتی برای شهرستانها ندارد و سود آن برای سرمایهگذار تهرانی است، اضافه کرد: اینکه تهران بدون رعایت ملاحظات در مسائل فرهنگی نظیر کنسرتها و مسائل اقتصادی مانند نمایشگاهها تصمیم بگیرند درست نیست، کسبه محلی باید در اولویت باشند و پول در همین منطقه و مردم آن هزینه شود.
اختیارات بومیسازی شود
امام جمعه شاهرود بابیان اینکه تصمیمگیری وزارتخانهها حتی برای یک روستا بدون در جریان گذاشتن دهیار منطقه کاری اشتباه است، ابراز داشت: این تصمیمگیریها در شرایطی اعمال میشود که نمیدانند شاهرود یعنی چه! پس فرماندار و استاندار برای چه گذاشتید؟
امینی ضمن بیان اینکه باید با ارائه اختیارات لازم تصمیمها بومیسازی شود، تصریح کرد: به خیرخواهی عرض میکنم که در این اوضاع سخت اقتصادی تصمیمگیریها باید تمرکز زدایی و بر مبانی بومی شدن باشد.
وی بابیان اینکه متأسفانه این مسائل باب شده و حتی در حوزه کنسرتها نیز تصمیمگیری از تهران صورت میگیرد، اضافه کرد: مگر این شهر فرماندار ندارد؟ بنابراین تهران باید مسائل را منظومه ببینید و دستورات بومیسازی شود.
تاکید رهبر معظم انقلاب به علم آموزی
امام جمعه شاهرود ضمن بیان اینکه اولین بند بیانیه رهبر معظم انقلاب برای چله دوم انقلاب توجه به علم است، ابراز داشت: بزرگترین درسی که میتوان از امام محمدباقر (ع) گرفت و استقلال و نجات کشور در آن خلاصه میشود توجه به علم است، لذا برای غلبه بر دشمن راهی جز دانش و تولید علم و مرجعیت علمی وجود ندارد.
امینی بابیان اینکه منشور چله دوم انقلاب از چهار جهت قابل تأمل است، تصریح کرد: نخست نویسنده نامه و اشرافی که نگارنده این نامه به انقلاب داشته است که نشان از وجود تحلیلگر معمولی نیست، رهبر معظم انقلاب در جز جز مسائل کشور حضور داشتند لذا با تجربهترین و مدیرترین فرد انقلاب محسوب میشوند و حق و انصاف اقتضا میکند که از نویسنده این بیانیه نیز یاد شود.
وی ضمن بیان اینکه همه برای این موفقیتهای چهل ساله زحمت کشیدند اما سهم امام و رهبری ویژه است، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب برای نوشتن این نامه چندین ماه وقت گذاشت و از لحاظ محتوا و متن غنی است.
ترسیم افق آینده کشور توسط رهبری مقتدر
امام جمعه شاهرود بابیان اینکه این بیانیه شش هزار کلمه را در بردارد که در آن واژه انقلاب و جمهوری با ۸۸ بار تکرار و دشمن، آمریکا و غرب با ۵۳ بار تکرار فراوانترین کلمات را شامل میشود، ابراز داشت: این خود حاوی پیامی است که در آن نشان میدهد انقلاب و جمهوریاسلامی محصول زحمات مقاومت مردم، خونبهای شهدا، امام راحل و رهبری مقتدر است.
امینی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه افق آینده کشور را بیان کردند، تصریح کرد: در این نامه نقاط ضعف و قوت در کنار هم ذکرشده است که البته این ضعف مربوط به عملکرد مسئولان است وگرنه انقلاب این پدیده معاصر نقطه ضعفی ندارد.
وی اضافه کرد: در این نامه زمینههای صدور بیانیه، نیاز به جمعبندی اقتصاد کشور، تدوین سند بالادستی برای چهله دوم انقلاب ذکرشده است اما از همه مهمتر جوانگرایی و امیدبخشی به مردم از دید جوان نکته حائز اهمیتی است که در این بیانیه به چشم میخورد.
اروپا همواره دنبالرو آمریکاییها بودند
امام جمعه شاهرود بابیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری باید مسائل کشور را در محدوده مقدورات خودمان دنبال کنیم، ابراز داشت: اروپا همواره دنبالرو آمریکاییها بودند لذا نباید انتظار حل مشکلات را از دامن آنها داشت.
امینی با ابراز اینکه برجام چه تأثیری در حل مشکلات داشت که بخواهیم به آنها اتکا کنیم؟ تصریح کرد: باید با تبیین اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون کشور را به جلو پیشراند.
به گزارش خبرنگار مهر، حلول ماه رجب، ولادت امام باقر (ع)، ولادت امام علی (ع)، ولادت امام جواد (ع)، مبعث پیامبر اکرم (ص)، ایام اعتکاف، تغییر رئیس قوه قضائیه، هفته منابع طبیعی و احسان و نیکوکاری، روز تشکیل بنیاد شهید و حضور در اردوهای راهیان نور و ضرورت تسهیل شرایط برای مردم از جمله محورهای سخنان این هفته نماز جمعه شاهرود را شامل میشد.
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