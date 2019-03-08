آمادگی گروه خودروسازی سایپا برای ارائه خدمات در طرح امداد نوروزی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، بهزاد پناهی ضمن تبریک پیشاپیش سال نو به تمام هموطنان، اظهار داشت: طرح امداد نوروزی سال ۹۸ گروه سایپا از ۲۵ اسفند ماه سال جاری آغاز میشود و به مدت ۲۱ روز تا پایان روز ۱۶ فروردین ماه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده، نمایندگیهای منتخب سایپا در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به مشتریان در طرح امداد نوروزی هستند.
پناهی گفت: وظیفه شبکه خدمات پس از فروش سایپا در ایام نوروز، ایجاد اطمینان خاطر برای مشتریان در سفرهای نوروزی است و با توجه به حجم سفرهای نوروزی، تمامی پایگاهها و واحدهای امدادی در جادههای سراسر کشور به مشتریان خدمات ارائه میدهند.
مدیرعامل سایپا یدک کیفیت در خدمات را اصل اساسی و مهم در جلب رضایت مشتریان دانست و گفت: شبکه خدمات پس از فروش با تمام توان در تلاش است بهترین خدمات را در کوتاهترین زمان ممکن به مسافران نوروزی ارائه کند.
وی ادامه داد: در این طرح ۱۱ دفتر منطقهای و ۲۰ انجمن صنفی نمایندگیها وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد نمایندگیها و واحدهای امدادی را بر عهده دارند و در مجموع بیش از ۶ هزار نفر از نیروهای انسانی گروه سایپا در تلاش هستند تا آرامش و اطمینان خاطر را در ایام نوروز برای مشتریان فراهم کنند.
پناهی همچنین به همکاری امداد خودروسایپا با پلیس راهور ناجا، اورژانس، هلال احمر و سایر نهادهای مرتبط در ستاد سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاریها قطعاً مشتریان گروه سایپا لحظات خوبی را در جادهها تجربه خواهند کرد.
وی همچنین از مشتریان گروه سایپا خواست در صورت بروز مشکل در حین سفر، با شماره ۰۹۶۵۵۰ تماس بگیرند و از سپردن خودروی خود به امداد خودروهای متفرقه پرهیز کنند تا متحمل هزینههای گزاف و صدمات ناشی از تعمیرات غیر استاندارد نشوند.
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