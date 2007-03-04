راه و ترابری مازندران آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

مدیرکل راه و ترابری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این اداره کل آمادگی کامل ادارات راه و ترابری شهرستانهای بهشهر ، ساری ، سوادکوه ، باب ، آمل ، هراز ، محمودآباد ، نوشهر ، تنکابن ، رامسر و همچنین تمامی راهدارخانه های حوزه استحفاظی در محورهای کوهستانی و برف گیر با تمامی امکانات را برای ایام نوروزی و تامین سفری راحت و مطمئن اعلام می دارد.

عبدالحسین بیگدلی خاطر نشان کرد: 36 اکیپ راهداری از اول دیماه سال جاری تا 15 فروردین 86 ، در محورهای حوزه استحفاظی همراه با ماشین آلات و تجهیزات راهداری و امداد رسانی جاده ای مستقر خواهند بود.

مدیرکل راه و ترابری مازندران ادامه داد: با شرکت امداد خودرو نیز برای امداد رسانی و رفع نقض با هدف رفاه مسافرین نوروزی در جاده های استان نیز هماهنگی هایی صورت داده است.

وی یادآور شد: به منظور حفظ محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن معابر عمومی به ویژه حریم راههای اصلی تیم های ویژه پاکسازی و زیبا سازی طبیعت و حریم راهها نسبت به جمع آوری زباله و نخاله اقدام خواهند کرد.

بیگدلی در پایان گفت: تلفن 2222320 با پیش شماره 0151 ساری و تلفن گویای اطلاعات راههای استان به طور شبانه روزی پاسخگوی سئوالات مردم و مسافران است.