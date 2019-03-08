هوای امروز تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ظهر امروز از ۶۸ به ۶۰ کاهش یافته است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۵۱ به ۴۱ و آلاینده منو اکسیدکربن از ۲۶ به ۲۱ کاهش یافته است.

بر این اساس، ایستگاه‌های شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۰۳، فرمانداری شهرری با شاخص ۹۵ و پارک قائم (منطقه ۱۸) با شاخص ۸۱ بیشترین میزان آلودگی را در این مدت داشته اند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه چهار، شهرداری منطقه ۲ و پارک سلامت (منطقه ۱۷) به ترتیب با شاخص‌های ۲۳، ۳۲ و ۳۴ کمترین میزان آلودگی هوا را در سطح مناطق شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشتند.