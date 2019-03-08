۱۱۴۳ پرونده تخریب اراضی منابع طبیعی آذربایجان غربی تشکیل شد

میر صمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال جاری یک هزار و ۶۶۸ هکتار از اراضی تصرف شده از متصرفان بازپس گرفته شده است افزود: در این راستا یک هزار و ۱۴۳ فقره پرونده تخریب اراضی منابع طبیعی برای اشخاص متخلف تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه مساحت منابع ملی استان دو میلیون و ۷۶۸ هزار هکتار است که برای ۷۵۰ هزار هکتار آن سند تک برگی اخذ و در سامانه شمیم ثبت اسناد ثبت شده، ادامه داد: در این مدت همچنین میزان خلع ید اراضی ملی نیز در حدود ۶۸ درصد و خلع ید مراتع در حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

موسوی با بیان اینکه در سال جاری همچنین هزار فقره پرونده چرای غیرمجاز در استان تشکیل شده است اضافه کرد: در طی سال جاری ۶۹ فقره پرونده تخلف در مورد قطع غیر مجاز درختان تشکیل شده بود که نسبت به سال گذشته از رشد ۶۷ درصدی برخوردار بود.

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال ۲۰۰ هزار اصله نهال زینتی در سطح استان در این هفته به صورت رایگان در بین مردم توزیع و غرس شد، عنوان کرد: امسال برای ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه شده است.

سید موسوی، با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ صرف طرح‌های بخش جنگل، مراتع، عمرانی و بیولوژیکی شده، افزود: ۱۴۹ سازه آبخیزداری با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در هفته منابع طبیعی در آذربایجان غربی به بهره برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۹ گشت ویژه یگان حفاظت از اراضی ملی و ۱۲ دستگاه خودرو اطفای حریق در سطح استان در ایام تعطیلات نوروزی آماده دریافت گزارشات مردمی در جهت حفاظت از عرصه‌های ملی هستند.

موسوی با بیان اینکه ۹۵ نفر نیروی یگان حفاظت از اراضی ملی در استان مشغول فعالیت هستند گفت: به ازای هر ۴۰ هزار هکتار از عرصه‌های ملی استان یک نفر نیروی حفاظتی وجود دارد که بدون مشارکت عمومی مردم امکان حفاظت کامل از عرصه‌ها ممکن نیست.