پای حاجی فیروز به بازی نساجی - پرسپولیس کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم نساجی مازندران و پرسپولیس تهران عصر جمعه در قالب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر جمعه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر برگزار شد.

بنر جالب با متن"پرسپولیس منو ببخش اینجا نساجی عشقه! " در میان شعارها و پرچم‌هایی که تماشاگران در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با خود داشتند، سر و صدا به پا کرد.

دو بنر دیگر از جمله هشدار در خصوص مضرات استفاده از دخانیات و نیز "خوب رانندگی کنیم " توسط پلیس راهنمایی و رانندگی با علیرضافغانی و تیم داوری قبل از بازی میان تماشاگران به نمایش گذاشته شد.

" علی علیپور" بازیکن قائمشهری تیم پرسپولیس تهران پیش از شروع مسابقه با دست گل به سمت تماشاچیان و همشهری‌های خود رفت و به آنها ادای احترام کرد.

بازی دو تیم زیر بارش شدید باران آغاز شد و این وضعیت تا پایان بازی دو تیم ادامه داشت.

حاجی فیروز و عمو نوروز در آستانه سال جدید در ورزشگاه شهید وطنی حضور داشتند و مورد استقبال تماشاچیان قرارگرفتند.

عکاسان مازندرانی که در دو هفته گذشته به علت برخی مسائل ناشی از ناهماهنگی‌های مسئولان برگزارکننده مسابقات برای آنها به وجود آمده و تحصن کرده بودند، در این بازی به تحصن دو جلسه‌ای خود خاتمه دادند.

در مقابل، ورودی مسیر منتهی جایگاه خبرنگاران با حضور تماشاچیان مواجه شد که این وضعیت و حضور شمار زیادی از خبرنگاران که وارد جایگاه شده بودند و این وضعیت به علت کمبود صندلی و جا مشکلات رسانه‌ها را دوچندان کرده بود.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران به همراه ادیانی و رضیان نمایندگان قائمشهر جویبارو سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در جایگاه ویژه حضور پیدا و این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

در بین دو نیمه پیراهن تیم نساجی مازندران به فرزند شهید بلباسی نخستین شهید مدافع حرم شهرستان قائمشهر اهدا شد.

بساط فروش چتر به علت تشدید بارش باران تا پایان مسابقه داغ داغ بود و خیلی‌ها به آوردن چتر فروشی خوبی از فروش آن داشتند.

پس از گل نخست تیم نساجی در نیمه اول و مطابق بازی‌های گذشته تشویق با سبک و سیاق مازندرانی در ورزشگاه تا پیش از گل تساوی پرسپولیس ادامه داشت.

داور این دیدار ۶ دقیقه وقت اضافه گرفت که در طول بازی‌های خانگی نساجی بی سابقه بوده است.

دیدار دو تیم نساجی مازندران و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر با تساوی یک بریک خاتمه یافت.