به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر شنبه در جریان افتتاح یک واحد صنعتی در آرادان و همچنین بهره‌برداری همزمان از ۱۱۰ طرح روستایی استان سمنان، ضمن بیان اینکه روستاهای کشور حتماً باید در رأس سیاست‌های تولیدی باشند چراکه معتقدیم روستا کانون تولید در کشور است، ابراز کرد: ما این سیاست را به‌صورت جدی باید دنبال کنیم که روستاها کانون اصلی تولید کشور باقی بمانند و به‌ویژه روستاهایی که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند همواره در تکاپو و تلاش برای تولید باشند.

وی بابیان اینکه نگاه ویژه به تولید روستایی یک موضوع جدی و حیاتی برای دولت محسوب می‌شود، ابراز کرد: روستا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشی مؤثر دارد چراکه در کنار کار و تولید می‌تواند امنیت غذایی را در کشور فراهم کند.

سیاست دولت متمرکز بر حمایت از تولید

معاون اول رئیس‌جمهور بابیان اینکه یکی از اقدامات گسترده ما برای تقویت تولید به‌خصوص در روستاها، تکمیل زنجیره تولید است، گفت: محصولات باید در داخل روستا تولید و دولت هم منابع موردنیاز آن را تأمین کند که در این راستا ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه تسهیلات با نرخ سود پایین در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که در روستاها تولید انجام دهند.

جهانگیری بابیان اینکه نظارت بر افرادی که تسهیلات اشتغال روستایی را دریافت می‌کنند، می‌بایست تقویت شود تا کار و تولید در داخل روستا به دست افراد واقعی رونق یابد، بیان داشت: کسانی که وام اشتغال روستایی می‌گیرند می‌بایست در همان روستا نیز به کار و تولید بپردازند.

وی بابیان اینکه سیاست‌های دولتی برای سال آینده متمرکز بر حمایت از تولید با تأمین سرمایه در گردش است، ابراز کرد: در سال ۹۸ اولویت ما در تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش برای واحدهایی خواهد بود که قصد دارند تولید داخلی را توسعه دهند.

ضرورت صیانت از شغل‌های موجود

معاون اول رئیس‌جمهور اشتغال‌زایی را دومین اولویت سال آینده دولت خواند و گفت: حمایت از تولیدکننده و صادرات در زمره طرح‌هایی است که دولت برای تقویت اشتغال موجود در کشور در برنامه دارد و امروز یکی از دغدغه‌ای که همه ما داریم صیانت از شغل‌های موجود و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار جدید است که این دو محور در سال آینده نیز مدنظر خواهند بود.

جهانگیری بابیان اینکه سومین اولویت دولت معاش مردم است، ابراز داشت: ۲۵ قلم کالا به‌عنوان نیاز اساسی مردم برای سال ۹۸ احصا شده و به طرق مختلف در سطح کشور تأمین و توزیع می‌شوند.

وی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه میزان تولید مرغ کشور دو میلیون ۴۰۰ هزار تن است، ادامه داد: بیش از چهار میلیارد دلار ارز مرغوب باید داده شود تا دانه مرغ از خارج وارد شود لذا باید دانه مرغ در کشور تأمین تا بتوانیم مرغداران را حمایت کنیم.

تأمین نهاده‌های دام و طیور در داخل کشور

معاون اول رئیس‌جمهور بابیان اینکه برای تأمین نهاده‌های دام و طیور هیچ محدودیتی قائل نیستیم، گفت: باید در راستای تحقق تولید داخلی تلاشمان را بیشتر کنیم.

جهانگیری در ادامه و با بیان اینکه در برخی نقاط ممکن است نواقص مدیریتی نیز در دولت باشد که منکر آنها نمی‌شویم، بیان کرد: نقد دولت درست است و این نقدها را می‌پذیریم چون می‌تواند دولت را تصحیح و مشکلات را برطرف کند اما تخریب دولت شایسته و پسندیده نیست.