مجلس آماده افزایش همکاری و توسعه روابط با قوه قضائیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه کشور را به وی تبریک گفت.
متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی
با سلام و تحیت
انتصاب جنابعالی را به عنوان ریاست قوه قضائیه از سوی مقاممعظم رهبری از سوی خود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بحمدالله شما از خادمان و یاران ارزشمند نظام و رهبری میباشید و دارای سوابق طولانی بویژه در عرصه قضائی هستید.
لازم میدانم بر آمادگی و اهتمام مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش همکاری و همافزایی و توسعه روابط با قوه قضائیه بهویژه در خصوص تصویب قوانین مورد نیاز تاکید کنم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و سایر خدمتگزاران در قوه قضائیه را از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
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