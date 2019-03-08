واکنش ترامپ به دادگاه رئیس پیشین کارزار انتخاباتی خود

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در پیامی توئیتری به حکم دادگاه علیه رئیس پیشین کارزار انتخاباتی خود و نیز اظهارات این فرد واکنش نشان داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: هم قاضی و هم وکیل پرونده «پل منفورت»، هر ۲ با صدای بلند و برای اینکه جهان بشنود، اعلام کردند هیچ گونه تبانی با روسیه روی نداده است.

ترامپ رئیس در ادامه نوشت: اما اکنون با افزوده شدن این سخنان به آنچه (کمیته‌های) اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا و همچنین سناتور «ریچارد بِر» اعلام کرده اند، آزار رقبای سیاسی ادامه دارد. این برای کشورمان خیلی بد است!