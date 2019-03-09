  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

جهانگیری:

تاکید دولت نظارت بر بازار شب عید است/ عدم مشکل در تأمین دارو

تاکید دولت نظارت بر بازار شب عید است/ عدم مشکل در تأمین دارو

آرادان - معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت بر بازار شب عید یکی از تاکیدات ویژه دولت است، گفت: باید دستگاه‌های مرتبط با مقوله بازار، اهتمام ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در بدو ورود به استان سمنان برای افتتاح دو پروژه در ایوان کی و آرادان و در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید بر بازار شب عید نظارت کافی را داشته باشند، گفت: نظارت بر بازار یکی از تأکیدات دولت در آستانه سال نو محسوب می‌شود.

وی افزود: دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای با سو استفاده از ایام پایانی سال به فکر تنگ کردن عرصه بر مردم باشند.

معاون اول دولت بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما در حوزه نظارت بر بازار باید برخورد با متخلفان باشد و از سوی دیگر دولت نمی‌گذارد که شب عید برای مردم دشوار شود.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با تأمین مایحتاج و همچنین نظارت به دنبال این است که به خوشی و شادی مردم در این ایام اضافه کند، تاکید کرد: تأمین آرامش و آسایش و رفاه بیشتر مردم از وظایف مهم دولت است که در این راستا وزارت جهادکشاورزی موظف شده است حداقل دو نوع میوه شامل سیب درختی و پرتغال را به اندازه نیاز مردم، خریداری، انبار و در روزهای نزدیک به عید نوروز در سراسر کشور توزیع کند.

وی افزود: دولت به صورت جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم در تلاش است اما باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم لذا دولت نیز با تمام وجود در این جنگ اقتصادی به فکر مردم بوده و در بخش‌های مختلف مانند معیشت و رفاه آحاد جامعه در سراسر ایران اسلامی تلاش می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه مشکلی در تأمین دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد، ابراز کرد: با این وجود بازهم تلاش دولت در این شرایط سخت اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی است.

کد مطلب 4562564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      این دولت فقط شعار میدهد که همه چیز هست منتها نمی فرماید به چه قیمتی
    • پژوهشگر تعلیم و تربیت IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چنان میگه نظارت آدم فکر می کنه شب و روز بازار و متر می کنن. دیدیم نظارتتون و آقایان جمع کنید
    • مهدی IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آیا جناب جهانگیری نظارتی هم به روی برادرشان دارند یا نه. علی برکت الله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها