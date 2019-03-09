تاکید دولت نظارت بر بازار شب عید است/ عدم مشکل در تأمین دارو

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در بدو ورود به استان سمنان برای افتتاح دو پروژه در ایوان کی و آرادان و در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید بر بازار شب عید نظارت کافی را داشته باشند، گفت: نظارت بر بازار یکی از تأکیدات دولت در آستانه سال نو محسوب می‌شود.

وی افزود: دولت اجازه نمی‌دهد عده‌ای با سو استفاده از ایام پایانی سال به فکر تنگ کردن عرصه بر مردم باشند.

معاون اول دولت بیان کرد: یکی از اقدامات مهم ما در حوزه نظارت بر بازار باید برخورد با متخلفان باشد و از سوی دیگر دولت نمی‌گذارد که شب عید برای مردم دشوار شود.

جهانگیری با بیان اینکه دولت با تأمین مایحتاج و همچنین نظارت به دنبال این است که به خوشی و شادی مردم در این ایام اضافه کند، تاکید کرد: تأمین آرامش و آسایش و رفاه بیشتر مردم از وظایف مهم دولت است که در این راستا وزارت جهادکشاورزی موظف شده است حداقل دو نوع میوه شامل سیب درختی و پرتغال را به اندازه نیاز مردم، خریداری، انبار و در روزهای نزدیک به عید نوروز در سراسر کشور توزیع کند.

وی افزود: دولت به صورت جدی برای رفع مشکلات معیشتی مردم در تلاش است اما باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم لذا دولت نیز با تمام وجود در این جنگ اقتصادی به فکر مردم بوده و در بخش‌های مختلف مانند معیشت و رفاه آحاد جامعه در سراسر ایران اسلامی تلاش می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز با تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه مشکلی در تأمین دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد، ابراز کرد: با این وجود بازهم تلاش دولت در این شرایط سخت اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی است.