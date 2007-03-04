مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

امروز با حضوردیپلمات های 1+5 برگزار می شود؛ نشست برای تهیه پیش نویس تحریم ایران

دست اندرکاران پرونده شهرام جزایری بر کنار شدند

افزایش 8 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 86



آینده نو :

اجتماع اعتراض آمیز فرهنگیان مقابل مجلس ، لایحه هماهنگ حق مسلم ماست

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا: ضربه محکم ایران به قاچاقچیان مواد مخدر

دیدار شهردار تهران با آیات عظام قم



اعتماد:

پس لرزه های ماجرای فرار شهرام جزایری ادامه دارد ، عزل قضات بلند پایه

گزارش نخستین روز بررسی لایحه بودجه در مجلس ، حمله مخالفان به سیاست های بودجه یی دولت

حضور دوباره معلمان در برابر مجلس َ



اعتماد ملی :

با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت، بر کناری 4 مقام قضایی به دنبال فرار جزایری

گرامی مقدم: بودجه بهترین سند عدم کفایت اقتصادی دولت است

مخالفان لایحه در مجلس : بودجه 86 تورم را افزایش می دهد



ایران :

اسکناس 5 هزار تومانی با نشان هسته ای

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت و گو با " ایران " : طرح حذف کنکور ، سال آینده به صحن مجلس می رود

رئیس مجلس : ایران از برادران اهل سنت همانند شیعیان حمایت می کند



ابرار:

آیت الله صانعی : نباید مشکلات حاصل از بی برنامگی را به گردن قدرت های خارجی انداخت

احمد توکلی : روز مرگی یکی از عیوب نحوه اداره کشور است

خوش چهره : قوه مجریه ، مجلس را دنبال خود می کشد



ابتکار:

با حکم رئیس قوه قضاییه 3 مقام قضایی و رئیس زندان اوین بر کنار شدند ؛ سونامی شهرام جزایری در دستگاه قضایی

وزیر کشور خبر داد: پاداش یک میلیون تومانی برای کاهش تصادفات

ناطق نوری در جمع خبرنگاران : دیگر در انتخابات شرکت نمی کنم



اسرار:

هیات دولت پرداخت پاداش آخر سال به مدیران را ممنوع کرد

هاشمی رفسنجانی : بدون حضور احزاب، دولت ها با مشکل مواجه می شوند

میر محمدی : دو نرخی شدن بنزین ضد عدالت است



پول:

مجید انصاری در همایش ملی سند چشم انداز در افق 1404 مطرح کرد: 9 انحراف اساسی در بودجه 86

نوسان خاور دور به ترکیه رسید، 20 میلیارد دلار از ارزش سهام بورس استانبول دود شد

کلاف بنزین پیچیده تر شد



توسعه:

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرد: پرداخت غیر نقدی بخشی از حقوق کارمندان

رئیس شورای امنیت : خواسته های هسته ای ایران را محدود می کنیم

آیت الله صانعی : ناتوانی خود را به گردن خارجی ها نیندازید



تهران امروز:

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران : پلیس با فروشندگان گوشی های قاچاق برخورد می کند

طرح جدید دولت برای آغاز به کار ادارت

هاشمی رفسنجانی : حزب ضرورت حضور مردم در جامعه است



جام جم:

هاشمی شاهرودی 4 مسوول قضایی را بر کنار کرد، واکنش قاطع

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای سال آینده خبر داد: افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت

از طرف مسوولان و کارشناسان اقتصادی عنوان شد؛ نگرانی ها از تاخیر در اجرای سند چشم انداز



جوان:

قذافی : تعلیق فعالیت های هسته ای لیبی پاداشی نداشت

نقد لایحه بودجه 86 از منظر نمایندگان ، موافقان : بودجه واقع گرایانه است - مخالفان : بودجه از برنامه انحراف دارد



جمهوری اسلامی:

اختلاف اعضای گروه 1+5 بر سر قطعنامه جدید علیه ایران

سازمان بازرسی کل کشور : تغییر ساعت رسمی کشور 45 میلیارد تومان صرفه جویی در پی دارد

مذاکرات احمدی نژاد و امیرعبدالله در ریاض درباره مسائل مهم منطقه



خراسان :

فرار جزایی 4 مقام قضایی را بر کنار کرد

ضعف و قوت بودجه 86 از نگاه نمایندگان موافق و مخالف

سخنگوی دولت :28 اسفند تعطیل نیست



حیات نو:

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد: افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده

پیشنهاد جدید اروپا به ایران ، تعلیق غنی سازی در برابر همکاری تجاری و تکنولوژیکی

ناطق نوری : بعضی مدیران می خواهند فحش نشنوند و جنت مکان بمانند



خبر:

رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: بر کناری سرپرست مجتمع امور اقتصادی و رئیس زندان اوین

با آرم انرژی هسته ای ؛ اسکناس های 50 هزار ریالی به بازار می آید

کارخانه خط تولید سمند در سوریه ، چهارشنبه افتتاح می شود



دنیای اقتصاد:

حداد عادل دیروز اعلام کرد: مانع اصلی تحقق چشم انداز 20 ساله

عزل چهار مقام به دلیل فرار شهرام جزایری



سرمایه:

تحقق هدف جمع آوری نقدینگی شهروندان زیر سایه تردید قرار گرفت، شرکت های دولتی ناجی اوراق مشارکت

امضای 40 نماینده مجلس برای بازگشتن به لایحه بودجه دولت

یحیی آل اسحاق ، نامزد ریاست اتاق ایران : اتاق بازرگانی نیاز به مدیریت ویژه دارد



صدای عدالت:

واکنش تند هاشمی شاهرودی به فرار شهرام جزایری : 3 قاضی بر کنار شدند

سولانا از پیشنهاد جدید اروپا خبر داد: مذاکره در کنار تعلیق امکان پذیر است

45 میلیارد تومان صرفه جویی با تغییر ساعت



عصر اقتصاد:

محسن رضایی : رفع بیکاری و تورم کمتر از سرنگونی شاه نیست

هیات وزیران تصویب کرد: کمک غیر نقدی به کارمندان با حقوق کمتر از 400 هزار تومان

معاونت امور بین الملل وزارت نفت در گفتگو با عصر اقتصاد: تاخیر در بهره برداری از نفت خزر جایز نیست



کاروکارگر:

در پی اعتراض اعضای غیر دائم شورای امنیت صورت گرفت؛ تغییر وند تهیه پیش نویس قطعنامه

هیات دولت پرداخت هر گونه پاداش غیر از عیدی آخر سال به مدیران را ممنوع کرد

هاشمی رفسنجانی : ملت و مسئولان برای عبور از توطئه های دشمنان هوشیار باشند



کارگزاران:

آیت الله صانعی : اشکالات را به گردن دشمن فرضی نیندازیم

اعضای حزب جوانان ایران اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند ، حزب سیاسی ضرورت دموکراسی

محمد رضا بهزادیان در گفت و گو با " کارگزاران " : سهام عدالت ثروت نمی آورد



کیهان:

بازتاب جهانی سفر احمدی نژاد به عربستان ، مذاکرات ریاض کانون توجه محافل بین المللی

قذافی : ایران مثل ما فریب آمریکا را نمی خورد

اسکناس 5000 تومانی از 21 اسفند به بازار می آید



همبستگی:

ناطق نوری : موضع لاریجانی موضع ما است

آیت الله صانعی : ناتوانی ها را به گردن قدرت های خارجی نیندازیم

تجمع معلمان مقابل مجلس



همشهری:

احمدی نژاد : سئوالات فراوانی درباره کنفرانس پاکستان داریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی : طرح تثبیت قیمت ها به زیان بخش خصوصی است

450 میلیارد ریال صرفه جویی ؛ اگر ساعت تغییر کند



هدف واقتصاد:

در همایش ملی سند چشم انداز ایران در افق 1404 مطرح شد؛ تحقق چشم انداز بدون اصل 44 ممکن نیست

صرفه جویی 450 میلیارد ریالی با تغییر ساعت رسمی

دولت ابلاغ کرد: ممنوعیت پرداخت پاداش آخر سال به مدیران دولتی