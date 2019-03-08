خسرو نقیبی سخنگوی کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین جلسه شورای مرکزی کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران دیروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ برگزار شد و بعد از رایگیری، ترکیب دوره چهاردهم کانون فیلمنامهنویسان اعلام شد.
وی افزود: براساس این رأیگیری مهدی سجادهچی بهعنوان رئیس شورای مرکزی، حجت قاسمزاده اصل بهعنوان نایبرئیس شورا، فرزانه شبانی بهعنوان خزانهدار، حسن مهدویفر بهعنوان دبیر، جلالالدین دری بهعنوان مسئول کارگروه حقوقی، رضا حیدرنژاد بهعنوان عضو اصلی شورا، علیاکبر قاضینظام و عبدالرضا منجزی بهعنوان عضو علیالبدل، محمود مهرآور بهعنوان بازرس، پریسا شمس بهعنوان بازرس علیالبدل و بنده بعنوان سخنگوی کانون انتخاب شدیم.
نقیبی تصریح کرد: این جلسه با حضور تمامی اعضای منتخب در مجمع عمومی هشتم اسفند ۹۷ برگزار شد و نسبت به مباحث پیش روی کانون از جمله برگزاری شب فیلمنامه، مشکلات صنفی و برنامههای آتی کانون فیلمنامهنویسان بحث و گفتوگو شد.
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