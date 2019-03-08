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۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال؛

برد استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان در نیمه نخست

برد استقلال مقابل نفت مسجد سلیمان در نیمه نخست

تیم فوتبال استقلال در نیمه نخست بازی با نفت مسجدسلیمان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز در هفته بیست و یکم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف نفت مسجد سلیمان رفت که نیمه نخست این بازی با یک گل به سود استقلال به پایان رسید.

علی کریمی (۹) گل استقلال را به ثمر رساند.

استقلال که این مسابقه را با ترکیبی متفاوت نسبت به مسابقات قبل آغاز کرده بود، خیلی زود در همان دقایق ابتدایی به گل رسید. اسماعیل گونکالوس مهاجم استقلال از سمت راست دفاع نفت توپی را به محوطه جریمه این تیم ارسال کرد و علی کریمی با یک ضربه سر موفق به گلزنی شد.

استقلال بعد از این گل هم یکی دو موقعیت خوب دیگر برای گلزنی داشت از جمله شوت محمد دانشگر که به تیرک دروازه نفت خورد.

حملات تیم نفت اما آنچنان خطرناک و زهردار نبود و بازیکنان این تیم در باز کردن دروازه استقلال راه به جایی نبردند تا نیمه نخست با همان یک گل به سود استقلال تمام شود.

کد مطلب 4562593

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