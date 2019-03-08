به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC/اوفک) امروز جمعه اعلام کرد که ضرب الاجل قطع رابطه با هرگونه فعالیت‌های مرتبط با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) را تا ۱۰ ماه می سال جاری میلادی تمدید کرده است.

در بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص آمده است که این اقدام تا ۱۰ ماه می سال جاری میلادی به منظور قطع هرگونه ارتباط سرمایه گذاران با شرکت نفتی دولتی ونزوئلا به انجام می‌رسد.

این درحالیست که با گذشت حدود ۶ هفته از وضع تحریم‌ها علیه شرکت نفت دولتی PDVSA ونزوئلا، آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که سرگرم بررسی اقدامات بیش‌تر از جمله تحریم‌های ثانویه ای است که ممکن است بر جریان تجارت نفت و محصولات نفتی ونزوئلا تأثیر بگذارد.