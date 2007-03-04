پس از آن که دعوت مقامات عراقی از ایران برای شرکت در کنفرانس امنیتی بغداد در ماه جاری (دهم مارس) با اعلام آمادگی کاخ سفید جهت حضور در این کنفرانس همراه شد، گمانه زنی های و تحلیل های پراکنده و بعضا متناقض درباره قوت گرفتن احتمال مجدد مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در بستر کنفرانس امنیتی بغداد، بر خروجی خبرگزاری ها و جراید داخلی و خارجی قرار گرفت.

با توجه به آخرین مواضعی که ازسوی مقامات کشورمان وسایر دعوت شدگان به این کنفرانس درباره برگزاری آن شاهد بوده ایم ، به نظر می رسد روندی که در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص اهمیت یافتن حواشی کنفرانس نسبت به متن آن رخ داد، درباره کنفرانس بغداد نیز در حال شکل گیری باشد.

هرچند که تاکنون سطح شرکت کنندگان در این کنفرانس بین المللی هنوز به طوررسمی اعلام نشده و تنوع کشوهای شرکت کننده و میزان قدرت و نفوذ آن ها درعراق از یک سو و مجامع بین المللی از سوی دیگر وزن قابل توجهی را به آن می بخشد؛ جمهوری اسلامی ایران، اعضای دائم شورای امنیت و کشورهای عضو اتحادیه عرب همگی از شرکت کنندگان در این اجلاس خواهند بود اما شکی نیست که کنفرانس بغداد تحت الشعاع مباحث حاشیه ای با اهمیت تری همچون مسئله هسته ای ایران قرار خواهد گرفت.

البته می توان یکی از عوامل طرح مجدد موضوع "مذاکره ایران و آمریکا" در چارچوب این کنفرانس را موضع دولت عراق در این خصوص دانست که هدف کنفرانس امنیتی بغداد را جستجوی راه هایی برای ایجاد ثبات د این کشور اعلام کرده و تاکید نموده که چنین روندی می تواند به "شکسته شدن یخ های موجود در روابط قدرت های غربی و منطقه ای" منجر شود.

رسانه های غربی در روند گمانه زنی در ارتباط با موضوع مذکور تا به آن جا پیش رفته اند که در تحلیل های خود، انجام این مذاکرات را نخستین دیدار رسمی نمایندگان ایران و آمریکا از زمان برگزاری کنفرانس بن در دسامبر 2001 ( با موضوع افغانستان و سقوط طالبان) برشمرده اند اما به نظر می رسد باید پیش از اندیشیدن به شکل گیری چنین مذاکراتی، پیش فرض های طرفین برای آن را مدنظر قرار داد.

با توجه به مواضع مقامات کشورمان که انجام هرگونه مذاکره با آمریکا را به "عدم وجود پیش شرط" و " تغییر عملی رفتار آمریکا درباره ایران" منوط کرده اند، به نظر می رسد که در کنفرانس بغداد عملا شاهد تقابل "دو دسته پیش شرط متضاد" و پافشاری طراحان آن برای انجام چنین مذاکراتی خواهیم بود

آن گونه که از آخرین مواضع مقامات کاخ سفید برمی آید ظاهرا "دوگانگی مواضع" به صورت خواسته با ناخواسته هنوز از دستور کار واشنگتن خارج نشده و مصداق بارز این رویه را می توان درتناقض آشکار مواضع مقامات آمریکایی حتی در جناح "بازها" درباره لزوم انجام مذاکره با ایران درباره عراق از سویی و طرح اتهامات تکراری به کشورمان از دیگر سو یا عدم تغییر رویکرد آمریکا نسبت به ایران اشاره کرد.

این در حالی است که مقامات کشورمان شکل گیری احتمالی هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا را به دو گزینه "عدم وجود پیش شرط" و "مشاهده تغییر عملی در رفتار آمریکا نسبت به ایران" منوط کرده اند که اگر این دو نکته را به عنوان پیش شرط های ایران برای مذاکره با آمریکا بنگریم ، عملا شاهد تقابل " دو دسته پیش شرط متضاد " و پافشاری طراحان آن برای انجام چنین مذاکراتی خواهیم بود.

با تشدید روند تقابل حتی در شکل قدرت نرم درجریان رسیدگی به پرونده هسته ای کشورمان که اروپا درجریان آن به آهستگی درحال تبدیل شدن به " پلیس بد " وحتی میدان دار تقابل با ایران است ، مسئله مذاکره مستقیم ایران و آمریکا به عنوان " آلترناتیو" مذاکراتی در خصوص مسئله هسته ای در حال طرح است؛ این به آن معناست که روند کنونی که کشورهای اروپایی در دستور "دیپلماسی هسته ای" خود قرار داده اند ، به روندی پیوسته برای حذف تدریجی آن ها از معادله هسته ای ایران بدل شده چرا که در صورت شکل گیری چنین مذاکراتی، عملا فلسفه وجودی سه کشور اروپایی در مسئله هسته ای ایران نیز زیر سئوال خواهد رفت.

با تشدید روند تقابل در جریان رسیدگی به پرونده هسته ای کشورمان که اروپا در جریان آن به آهستگی در حال تبدیل به "پلیس بد" و حتی میدان دار تقابل با ایران است، مسئله مذاکره مستقیم ایران و آمریکا به عنوان "آلترناتیو" مذاکراتی در خصوص مسئله هسته ای در حال طرح است

به گزارش «مهر» هر چند که شکل گیری مذاکرات ایران و آمریکا با توجه به سابقه طولانی مدت آن به ویژه طرح موضوع در سال گذشته که با پادر میانی رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان عراق صورت گرفت، این نوع ابراز تمایلات و پیش شرط ها، بعید به نظر می رسد اما آن چه در این میان قابل توجه است، روند حذف تدریجی طرف اروپایی درمعادله ایران و کشاندن این کشورها به روند صلح خاورمیانه و پیگیری اهداف اصیل واشنگتن برای این منطقه البته بدون حضورایران است؛ در چنین حرکتی آمریکا از کشورهای اروپایی و اهرم های بالقوه آن ها تنها به عنوان ابزار پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و پس از نیل به هدف مورد نظر یعنی وارد آوردن "فشارهای هدفمند" بر ایران، این اهرم را در خصوص خاورمیانه نیز مورد بهره برداری قرار دهد.

در این میان البته تفاوت هایی در خصوص شرایط مذاکره با آمریکا در سال گذشته و سال جاری حادث شده که " افزایش فشارها بر دولت بوش از سوی کنگره و گروه مطالعه و تحقیق عراق" و "ابعاد تازه مسئله هسته ای ایران" از جمله این تفاوت ها هستند؛ هر چند که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا "حمایت مثبت" همسایگان عراق را یافته کلیدی گروه مطالعاتی بیکر -همیلتون دانسته اما به نظر نمی رسد این نکات آنقدر مهم یا موثر باشند که به تغییر بنیادین سیاست های واشنگتن در قبال ایران و شکل گیری مذاکراتی همه جانبه بین دو طرف بینجامند.

ضمن آن که نباید فراموش کرد که از جمله اهداف بنیادین آمریکا خدشه دار کردن حیثیت ضد آمریکایی جمهوری اسلامی ایران است و لذا در صورتی که ورود به موضوع مذاکره با آمریکا با تفکر استراتژیک توام نباشد، این "فرصت احتمالی" می تواند به "تهدیدی قطعی" تبدیل شود.

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گزارش از حامد وفایی