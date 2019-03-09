علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از تأسیسات و امکانات مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، اظهار داشت: هفته گذشته با وزیر ورزش و جوانان در ارتباط با توسعه فضاهای ورزشی و دیگر مسائل ورزشی استان دیدار داشتم که قول مساعدت در این دیدار از وزیر گرفته شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: مهمترین موضوعی که قرار شد به انجام برسد اینکه با توجه به نیاز به زورخانه مدرن و بزرگ درخور شأن استان، در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک یک زورخانه استاندارد برای ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی ساخته شود تا بتوان مسابقات کشوری در آن برگزار کرد.

کریمی خاطرنشان کرد: به احتمال قوی در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان که اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت سال آینده صورت می‌گیرد، کلنگ آغاز عملیات این رودخانه بزرگ توسط وزیر به زمین زده می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: در رابطه با مجموعه ورزشی ۱۵ هزار نفری امام خمینی (ره) نیز قول مساعدت برای تکمیل تارتان اطراف استادیوم این مجموعه گرفته شده است.

کریمی بیان داشت: با این جمعیت و جوانان مشتاق و استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی که در ورزش استان مرکزی داریم نیاز است فضاهای ورزشی گسترش پیدا کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: در راستای پر کردن فراغت جوانان و سلامتی جسمی و روحی آنها و جلوگیری از گرایش جوانان به سمت آسیب‌های اجتماعی، باید برای توسعه ورزش و پرورش استعدادها تلاش کنیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه اختصاص سهم ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده در مجلس برای بخش ورزش، منبع خوب و مطمئنی است، بیان داشت: مشکلی در این خصوص به وجود آمده بود که بابت ۲۷ صدم درصد به جای اینکه پول نقد بدهند، اوراق می‌دادند. این موضوع در مجلس پیگیری و حل شده و قرار شد که پول نقد تزریق شود تا بتوان در حوزه ورزش اقدامات کارآمد انجام داد.