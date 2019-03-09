۱۲ تن مرغ گوشتی زنده قاچاق در زنجان کشف شده است

سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: پلیس با قاچاق کالا به شدت برخورد می‌کند و مانع خروج کالاهای ضروری از استان می‌شود.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا به پیکره اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، ادامه داد: برخی افراد بدون در نظر گرفتن مصلحت و شرایط کشور، از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور سوءاستفاده کرده و بازار سیاه درست می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: طی هفته گذشته بیش از ۱۲ تن مرغ گوشتی زنده قاچاق در استان زنجان توسط پلیس کشف‌شده که با صدور مجوز دستور کشتار داده شد تا با نرخ مصوب دولتی به مردم عرضه شود.

رحمتی تأکید کرد: متأسفانه طی چند ماه گذشته قاچاق گوشت مرغ در استان بسیار زیاده بوده است و قاچاقچیان مرغ را برای عرضه در استان‌های دیگر باقیمت بالا قاچاق می‌کردند و این در شأن مردم زنجان نیست.