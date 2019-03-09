به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه جمعه در آئین افتتاح اولین مرکز تخصصی اشتغال و کارآفرینی صنعت فرش دستبافت استان اردبیل تصریح کرد: آموزش رایگان بافت فرش توسط عوامل پشتیبان و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود تا صنعت فرش علاوه بر کارگاه‌ها به خانه‌ها نیز کشیده شود.

وی با بیان اینکه تولید کنندگان نباید دغدغه فروش داشته باشند، افزود: ما باید افرادی که به راحتی می‌توانند فرش دستبافت صادر کنند را به تولیدکنندگان خُرد ارتباط دهیم تا انگیزه تولید فرش‌های قیمتی در استان افزایش پیدا کند.

استاندار اردبیل استعداد رونق صنعت فرش در استان را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: در شهرستان‌های خلخال، نیر، مشگین‌شهر و پارس آباد کارگاه‌های آموزشی و بافندگی راه اندازی شده و بانوان تحت پوشش نهادهای حمایتی در این کارگاه‌ها فعال هستند.

وی تعداد افراد قالیباف در استان را ۳۵ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد ۳۳ هزار نفر آموزش دیده و بیش از ۱۲ هزار نفر به نوعی فعال و حرفه‌ای هستند.

استاندار اردبیل در رابطه با مرکز تخصصی صنعت فرش دستبافت نیز یادآور شد: با تبلیغات مناسب می‌توان این مرکز را به محل بازدید عموم تبدیل کرد.

گفتنی است فاز اول اولین مرکز تخصصی اشتغال و کارآفرینی صنعت فرش دستبافت استان اردبیل توسط تشکل مردم نهاد جمعیت همیاران سلامت روان و اجتماعی تحت نظارت بهزیستی استان به تعداد ۱۷ غرفه در محل شوراسنتر با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.