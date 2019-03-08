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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰:۰۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان اعلام کرد:

امدادرسانی به ۱۰۰ مسافر در راه مانده در جاده های زنجان

امدادرسانی به ۱۰۰ مسافر در راه مانده در جاده های زنجان

زنجان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: هلال احمر استان زنجان به بیش از ۱۰۰ مسافر در راه مانده در جاده های استان امداد رسانی کرد.

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از امداد رسانی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به درراه ماندگان در برف و کولاک خبر داد و افزود: طی دو روز گذشته نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در محورهای مواصلاتی به ۷۸ خودرو به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر امدادرسانی کردند.

وی اظهار کرد: در این میان به ۶ نفر در محور زنجان به طارم، یک نفر در محور زنجان به بیجار، ۶۱ نفر در آزادراه زنجان به قزوین و ۳۷ نفر در محور تهم به چو رزق، امدادرسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با ۳۳ نفر نیروی عملیاتی و ۷ دستگاه خودروی آمبولانس در این امدادرسانی مشارکت داشتند.

میرزایی تأکید کرد: اگر مسافران قصد سفر دارند حتماً لباس گرم، زنجیر چرخ و اقلام خوراکی همراه داشته باشند.

وی به فعالیت سامانه ندای امداد جمعیت هلال‌احمر ۱۱۲ اشاره کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار هم‌وطنان است.

کد مطلب 4562670

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