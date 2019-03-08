امدادرسانی به ۱۰۰ مسافر در راه مانده در جاده های زنجان

شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از امداد رسانی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان به درراه ماندگان در برف و کولاک خبر داد و افزود: طی دو روز گذشته نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان در محورهای مواصلاتی به ۷۸ خودرو به تعداد بیش از ۱۰۰ نفر امدادرسانی کردند.

وی اظهار کرد: در این میان به ۶ نفر در محور زنجان به طارم، یک نفر در محور زنجان به بیجار، ۶۱ نفر در آزادراه زنجان به قزوین و ۳۷ نفر در محور تهم به چو رزق، امدادرسانی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: ۱۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با ۳۳ نفر نیروی عملیاتی و ۷ دستگاه خودروی آمبولانس در این امدادرسانی مشارکت داشتند.

میرزایی تأکید کرد: اگر مسافران قصد سفر دارند حتماً لباس گرم، زنجیر چرخ و اقلام خوراکی همراه داشته باشند.

وی به فعالیت سامانه ندای امداد جمعیت هلال‌احمر ۱۱۲ اشاره کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان در اختیار هم‌وطنان است.