هشدار فرمانده انتظامی بهارستان به هنجارشکنان در چهارشنبه آخرسال

سرهنگ چنگیز خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی برای از بین بردن دغدغه خانواده‌ها، نسبت به اقدامات هنجار شکنانه افرادی هر چند اندک، اهتمام ویژه ای دارد و همانند سال‌های گذشته با مزاحمت برای مردم، اوباشگری، رفتارهای ناپسند و خطر آفرین، ایجاد ترافیک سنگین، سد معبر و اختلال در نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع و جدی خواهد کرد.

وی ضمن توصیه به خانواده‌ها و برخی فعالان شبکه‌های مجازی گفت؛ خانواده‌ها و شبکه‌های مجازی می‌توانند در راستای آگاه سازی جوانان و نوجوانان به منظور پیشگیری از هرگونه حوادث می‌توانند تأثیر گذار باشند و بر این اساس نیروی انتظامی برای پاسداشت حقوق شهروندان و در راستای کاهش حوادث احتمالی تأثیر گذار باشند.

این مقام انتظامی همچنین هشدار داد: قانون شکنی و ایجاد مزاحمت در هیچ آئین و فرهنگی پذیرفته نیست و پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ آماده دریافت گزارشات مردمی است.

چنگیزخانی تصریح کرد: نیروی انتظامی مانند همیشه، برای اجرای مأموریت‌ها و تأمین آسایش شهروندان آماده است.