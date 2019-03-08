مدیر ارتباطات کاخ سفید استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «بیل شاین» مدیر ارتباطات کاخ سفید و رئیس سابق شبکه تلویزیونی فاکس نیوز استعفا کرد.

بر اساس این گزارش، استعفای شاین برای پیوستن به ستاد انتخاباتی ۲۰۲۰ دونالد ترامپ صورت گرفته است.

در همین راستا، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که «بیل شاین» مدیر ارتباطات و دستیار رئیس جمهور استعفای خود را تحویل ترامپ داده و رئیس جمهور نیز با کناره‌گیری وی موافقت کرده است.

سخنگوی کاخ سفید افزود که شاین همچنان به حمایت از دونالد ترامپ ادامه خواهد داد و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به عنوان مشاور ارشد در کنار رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.