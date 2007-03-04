عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- " جان نگروپونته" معاون وزیر امور خارجه آمریکا با " لی ژائوژینگ" وزیر خارجه چین یک روز پس از اعلام مخالفت پکن با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان دیدار کرد.
- گروه 1+5 پس از شکست در رفع اختلافات خود شب گذشته توافق کردند تا موضوع هسته ای ایران را به نمایندگان خود در سازمان ملل بفرستند.
- وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه برای بررسی موضوع هسته ای ایران و تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینیان در بروکسل با هم دیدار خواهند کرد.
- یکی از زندانیان گوانتانامو که به تازگی از این زندان مخوف آزاد شده گفت که با شوکهای الکتریکی شکنجه شده است.
- تونی بلر نخست وزیر انگلیس در گفتگو با روزنامه آبزرور انگلیس گفت که بحثهای داخلی در کشورش بر سر حمایت وی از واشنگتن در برابرعراق وقتی که وی طی ماههای آتی از سمت خود کناره گیری کند، پایان خواهد یافت.
- عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش اجازه استفاده از خاک خود را برای حمله نظامی به ایران نخواهد داد.
- یک مفقام ارشد چین اعلام کرد که بودجه نظامی کشورش در سال 2007 تا 17.8 درصد افزایش خواهد یافت.
نظر شما