به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده جمعه‌شب در مراسم تجلیل از چهره ماندگار و شهروند افتخاری بوشهر ضمن گرامیداشت روز بوشهر اظهار داشت: امسال شاهد برگزاری برنامه‌های باکیفیتی در هفته گرامیداشت روز بوشهر بودیم.

وی برنامه‌های امسال روز بوشهر را متفاوت و برجسته دانست و اضافه کرد: هر ساله شاهد برگزاری باکیفیت برنامه‌های روز بوشهر هستیم که برگزاری این مراسم با این کیفیت افتخاری برای استان محسوب می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری برنامه‌های امسال هفته نکوداشت روز بوشهر خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با کیفیت مناسب و امنیت بسیار خوبی برگزار شد که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به موضوع فرهنگ و هنر دارد، تصریح کرد: همه ما خادم مردم هستیم و تا زمانی که مردم به ما اعتماد دارند و در کنار ما هستند، جایگاه ما معتبر خواهد بود و امیدواریم با همراهی مردم شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون بوشهر باشیم.

ستوده ایجاد نشاط و امید اجتماعی را از برنامه‌های دولت دانست و اضافه کرد: هم استانی‌ها طی مدت این دولت بارها شاهد برگزاری فستیوال‌های شادی و کنسرت‌های موسیقی بدون کمترین دغدغه در استان بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر بزرگان بسیاری را دارد، افزود: عباس عاشوری‌نژاد را همه به اخلاق حسنه و شرافتِ معلمی می‌شناسند و امروز افتخار می‌کنیم که از ایشان به عنوان شهروند افتخاری بوشهر تجلیل می‌کنیم.

ستوده افزود: رد پای دکتر خواجه در دانشگاه‌های بزرگ استان از جمله پیام نور و آزاد و به‌ویژه خلیج فارس که مدت هفت سال ریاست آن را بر عهده داشته است، وجود دارد تا آنجا که وی را پدر علمی دانشگاه خلیج فارس می‌خوانند و تجلیل از این چهره ماندگار، افتخاری برای استان است.

وی با بیان اینکه بوشهر در خیلی از حوزه‌ها بویژه حوزه منابع انسانی بسیار غنی است تصریح کرد: به همین دلیل انتخاب یک چهره ماندگار و یک شهروند افتخاری در طول سال برای شورای اسلامی شهر کاری بسیار سخت است چرا که این شهر و استان، انسان‌های بزرگی را در خود جای داده است.

در این آئین به مناسبت هفته نکوداشت روز بوشهر، غلامحسین خواجه به عنوان چهره ماندگار و عباس عاشوری‌نژاد به عنوان شهروند افتخاری بوشهر تجلیل شدند.