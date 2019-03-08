حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع خبری بامداد شنبه از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نقاطی در نوار غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که جنگنده های صهیونیست مواضع گردان های القسام در شمال غزه را با دست کم یک موشک هدف قرار دادند.

این منابع همچنین از هدف قرار دادن منطقه الجعبری در جنوب حی الزیتون غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم اشغالگر با شلیک چندین موشک به یک موضع مقاومت در نزدیکی بندر جدید خان یونس نیز حمله کردند.

منابع فلسطینی از حملات هوایی شدید جنگنده های رژیم صهیونیستی به خان یونس و شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند.

این در حالی است که رسانه های صهیونیستی جمعه شب از اصابت یک راکت به شهرک صهیونیست نشین اشکول خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در پی شلیک یک راکت از نوار غزه به منطقه اشکول، آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه به صدا درآمد.