۱۳ درصد مراجعان به سامانه تصمیم در کرمانشاه از طلاق منصرف شدند

مرتضی کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های تخصصی شامل روانشناس و مددکاران خبره در مراکز مداخله در خانواده بهزیستی به منظور خدمت رسانی به زوجین جهت به حداقل رساندن موارد طلاق، حضوری فعال دارند.

وی با بیان اینکه از مجموع پرونده‌های ثبت شده در سامانه تصمیم اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه ۱۳ درصد به سازش قطعی دست یافتند، افزود: میزان سازش مشروط ۱۴ درصد بوده که با پیگیری‌های بعدی کارشناسان درصدد ختم شدن کامل این پرونده‌ها به سازش هستیم.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه مهمترین علل درخواست طلاق را روابط فرا زناشویی، عدم آشنایی با مهارت زندگی، اعتیاد و بیکاری اعلام کرد.

کوهی ادامه داد: مجموع پرونده‌های ثبت شده در سامانه تصمیم اداره کل بهزیستی استان از ابتدای امسال بیش از ۲۵۰۰ مورد بوده است.

وی عنوان کرد: در صورتی که زوج‌های متقاضی طلاق از ابتدای ورود به محاکم قضائی به مراکز کنترل و کاهش طلاق بهزیستی ارجاع داده شوند بسیاری از اختلاف‌ها خانوادگی به سازش منتهی خواهد شد.