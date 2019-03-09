معصومه حسنی خوانسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نوروز امسال شهرستان‌های استان یک کتابخانه شیفت دارند که از ساعت هشت صبح تا ۱۴ دایر هستند.

وی افزود: شماری از شهرستان‌های استان به منظور ارائه بیشتر خدمات دو کتابخانه را به عنوان شیفت در ایام نوروزی معرفی کرده‌اند و در سطح شهرستان کرمانشاه نیز دو کتابخانه امیرکبیر و شهید بهشتی دایر خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۸۷ کتابخانه نهادی فعال در سطح استان وجود دارد که ۲۰ باب آن روستایی، مابقی شهری و سیار است.

وی از تعمیر و احداث ۱۳ کتابخانه طی سال جاری خبر داد و گفت: امسال پنج کتابخانه در نقاط مختلف استان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری احداث شد و هشت پروژه نیز جهت تعمیر در دست اقدام قرار گرفت.

حسنی خوانسار از عضویت بیش از ۶۲ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و بیان کرد: زیربنای کتابخانه‌های استان بیش از ۴۲ هزار متر مربع و تعداد منابع موجود در این مراکز یک میلیون و ۱۴۶ هزار نسخه کتاب است.

وی عنوان کرد: در سال آینده علاوه بر احداث کتابخانه عمومی در روستای کل کش کرمانشاه از محل مصوبات سفر رهبری پیگیر تخصیص پنج میلیارد تومان مورد نیاز برای تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی هستیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه با تاکید بر اینکه روز هفدهم اسفند ماه سالروز تأسیس این نهاد است خاطرنشان کرد: طی امروز عضویت در ۱۳ کتابخانه احداثی و تعمیری که امسال انجام شد رایگان و در سایر مراکز کتابخانه‌ای نیم بها است.