برگزاری ویژه برنامه تحویل سال نو در محوطه تاریخی بیستون

کیکاووس جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ایام نوروز کرمانشاه سه نوروزگاه در بیستون و طاقبستان و یک نوروزگاه سیار با پوشش محلی شهرستان‌های استان برپا خواهد شد.

وی افزود: در قالب انعقاد تفاهم نامه‌ای با شهرداری در هشت نقطه شهرداری‌ها این نوروزگاه ها برپا می‌شود که پارک‌های کوهستان و شبدیز از جمله محل‌های برگزاری هستند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه برنامه نوروزگاه های سیار اطلاع رسانی خواهند شد، تصریح کرد: درصدد برگزاری ویژه برنامه‌ای در محوطه تاریخی بیستون در لحظه تحویل سال هستیم.

وی عنوان کرد: به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای اقامتی، خدماتی و پذیرایی در سطح استان و مراکز بین راهی اکیپ‌های بازرسی تشکیل خواهد شد.

جلیلیان با تاکید بر اینکه این اکیپ در ایام نوروز در سراسر استان به نظارت خواهند پرداخت، تصریح کرد: این تیم نظارتی شامل بازرسانی از میراث فرهنگی، مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف یا صنعت و معدن است.

وی همچنین از نظارت اکیپ دیگری متشکل از بازرسی استانداری، آموزش و پرورش، مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در طول ایام نوروز خبر داد.