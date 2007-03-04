به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 86 گفت: لایحه بودجه از شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه انحراف زیادی دارد .نماینده دهلران با تاکید بر ضرورت عملیاتی بودن نظام بودجه ریزی کشور گفت : چنانچه این کار صورت گیرد حدود چهار هزار میلیارد تومان در هزینه های کشور صرفه جویی می شود در حالی که این موضوع در بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: حجم دولت باید براساس برنامه تا پایان سال 86، 4/2 درصد کاهش یابد ولی اکنون برعکس این موضوع تحقق یافته و در حالی که در سال گذشته 63 درصد بودجه سهم شرکت های دولتی بود، در لایحه بودجه 73 درصد به این شرکت ها اختصاص یافته است.

به گفته عادل آذر، چنانچه بهره وری مطابق برنامه پیش رود، می توانیم 8 هزار میلیارد تومان در هزینه های جاری کشور صرفه جویی کنیم ولی در شرایط موجود از هر 100 تومان فقط 55 تومان صرف هزینه های عمرانی شده و 45 تومان آن هدر می رود.

وی تصریح کرد : برخلاف ادعای دولت، پیش بینی می شود در سال آینده نرخ تورم 17 درصد و نرخ رشد نقدینگی 40 درصد باشد و به علت مواجهه با 13 هزار میلیارد دلار کسری بودجه، بیش از 3 یا 4 متمم ارایه شود.



این نماینده مجلس گفت: دولت در بخش قیمت آب، برق و گاز اعلام کرده قیمت خدمات پلکانی محاسبه و هزینه آن دریافت می شود اما دولت موظف است قیمت هر کالا و خدمات را مشخص نماید و روش پلکانی دریافت وجه خلاف قانون برنامه است.

آذر افزود: سهمیه بندی کردن بنزین هم از عجایب روزگار ماست و سبب بروز فسادها و گرفتاری ها به خاطر کوپنی شدن سوخت می شود و اثرات منفی اقتصادی و تورمی دارد و نکته عجیب این که صاحبان خودروها پلاک دولتی باید بنزین را آزاد بخرند که این کار نقل پول از یک جیب به جیب دیگر است.

وی اظهار داشت: بند (ل) لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد می شود، آمده است حقوق و دستمزد کارکنان دولت به صورت پلکانی و براساس ضریب تورم تعیین می شود ولی این امر خلاف صریح ماده 150 قانون بودجه است و باید میزان آن دقیقا مشخص گردد.

به گفته آذر، دولت در لایحه بودجه سال آینده، با چهار هزار میلیارد تومان کسری در بخش هزینه های جاری مواجه خواهد شد و باید برای آن تدبیری بیاندیشد.

حسن نوعی اقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نادیده گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری بزرگ ترین غفلت دولت در تدوین لایحه بودجه 1386 کل کشور دانست و گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت مسیر قانونی خود را طی کرده و مزایایی از جمله منطقی کردن نرخ انرژی و هدفمند کردن یارانه ها دارد و باید از ابتدایسال آینده اجرا شود.

نماینده اردبیل موضوع کسری بودجه آموزش وپرورش و حقوق بازنشستگان و عدم تعیین ردیف برای حداقل سه هزار میلیارد تومان با توجه به افزایش سنوات را از دیگر اموری برشمرد که دولت درتدوین بودجه از آنها غافل بوده است .



سخنان نوعی اقدم با مخالفت 5 نماینده حاضر در جلسه مواجه شد که معتقد بودند این اظهارات تحلیل خارج از کلیات لایحه بودجه است . اینعضو کمیسیون اقتصادی در پایان خواستار بازنگری در ردیف های جدید منطقه ای در بودجه شد .

آخرین مخالف لایحه بودجه در نوبت صبح جلسه علنی امروز مجلس، احمد نیکفر نماینده اقلید و عضو کمیسیون کشاورزی بود.

وی عدم تطابق مواد وتبصره های لایحه بودجه با سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه و سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی ابلاغ مقام معظم رهبری، عدم شفافیت بودجه جاری که بیش از چهار هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش بینی می شود و تداوم وابستگی بودجه به نفت را از اشکالات لایحه بودحه 1386 کل کشور عنوان کرد.

این نماینده همچنین منطقی نبودن نسبت به بودجه های عمرانی و جاری نسبت به بودجه عمومی و عدم پیش بینی راهکار اجرایی هدفمند کردن یارانه ها و عدم پیش بینی اعتبار برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت را از دیگر دلایل مخالفت خود با لایحه بودجه سال آینده برشمرد.

نماینده اقلید با تاکید بر این که سیاست گذاری و قانونگذاری در قانون بودجه نمی گنجد، عدم رسیدگی به ردیف ها به ویژه ردیف های هزینه ای و گران کردن نرخ خدماتی که حکومت ها باید بر اساس وظیفه خود ارایه دهند را از دیگر ضعف های لایحه بودجه 1386 کل کشور عنوان کرد.