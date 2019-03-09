پیشرفت صنعت دفاعی در گرو انرژی پایدار است/ جلوگیری از خام فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی صبح شنبه در مراسم افتتاح هم‌زمان واحد معدنی فجر ۲ در آرادان و همچنین معدن مس و سرب طرود از طریق ویدئوکنفرانس به میزبانی کارخانه فرآوری مس آرادان بابیان اینکه ضرورت و کارکرد انرژی یک مقوله مهم و حساس در صنعت دفاعی کشور است، بیان کرد: توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی جوامع نوین به انرژی پایدار بستگی دارد.

وی بابیان اینکه تأمین پایدار منابع قابل‌اطمینان انرژی یکی از مسائلی است که امروز تمام جهان به آن تأکیددارند، افزود: انرژی درواقع کلید گشایش بخش هر کشور در دستیابی به قله‌های رفیع علمی و حوزه دفاع و امنیت محسوب می‌شود.

فجر ۲ آرادان به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور

وزیر دفاع بابیان اینکه خوشبختانه ایران اسلامی با تکیه‌بر دانش بومی توانسته درزمینهٔ انرژی به دستاوردهای بزرگی دست یابد، ابراز کرد: توسعه و پیشرفت روزافزون سامانه‌های دفاعی پیشرفته موشکی، هوایی، دریایی و زمینی با رویکرد هوشمندسازی و شبکه‌سازی نیازمند توسعه متناسب در حوزه انرژی است که امروزه در این حوزه توانسته‌ایم با تکیه‌بر توانمندی جوانانمان اقدامات خوبی را به کار ببندیم.

حاتمی از واحد فجر ۲ آرادان به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد صنعتی و معدنی مکانیزه تولید سرب کشور نام برد و گفت: افتتاح طرح اکتشاف و بهره‌برداری از معدن مس طرود در جنوب شهرستان شاهرود که در زمره قدیمی‌ترین واحدهای مس در کشور محسوب می‌شود یکی از اقداماتی است که امروز شاهد آن هستیم و خداوند را شاکریم که به ما این توان را بخشید تا امروز به دست توانمند کارشناسان داخلی شاهد چنین پیشرفت‌های چشم‌گیری باشیم.

وی بابیان اینکه مجتمع بزرگ معدنی مس فجر ۲ و معدن طرود توسط سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع ساخته‌شده است، ابراز کرد: یکی از اهداف اجرای طرح‌های صنعتی، تبدیل مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه است که می‌تواند ارزش‌افزوده خوبی را به داشته‌هایمان در این استان پرظرفیت بیفزاید.

بازیافت ۵ میلیون دستگاه انواع باتری‌های فرسوده

عضو کابینه دوازدهم در ادامه گفت: مجتمع صنعتی معدنی فجر ۲ واقع در آرادان استان سمنان برای نخستین بار در کشور هفت هزار تن پرک و گرانول پلی‌پروپیلن را از جلد باتری جدا کرده و پنج هزار تن پودر سولفات سدیم را از لجن اسیدی باتری تولید می‌کند.

حاتمی گفت: مجموعه معدنی فجر ۲ آرادان ظرفیت بازیافت سالیانه پنج میلیون دستگاه انواع باتری‌های فرسوده وسایل نقلیه، مطابق با آخرین استانداردهای زیست محیطی داخلی و بین المللی را دارا است.

وی افزود: بومی‌سازی، طراحی و ساخت کوره‌های گردان ذوب سرب و مس، کسب دانش فنی و تولید سرب خالص به روش هیدرومتالوژی الکترولیز برای اولین بار در ایران و غرب آسیا و با کسب دانش فنی و بومی سازی اجرای سیستم فرآوری کنسانتره مس، ویژگی‌های این طرح هستند.

دریافت استاندارد «اچ اس ای»

وزیر دفاع کابینه دوازدهم در ادامه و با بیان اینکه طرح بزرگ معدنی و صنعتی فجر ۲ با اتکا به منابع و درآمدهای داخلی و تسهیلات ایجا د شده است، ابراز کرد: صرفه‌جویی در هزینه‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ویژگی‌های بزرگ این مجموعه معدنی محسوب می‌شود.

حاتمی همچنین گفت: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی متخصصان داخلی این شرکت تمامی تمهیدات زیست محیطی «اچ اس ای» منطبق با آخرین استانداردهای جهانی برای حفظ منابع طبیعی و آب و خاک و همچنین پرسنل شاغل در مجموعه اندیشیده شده است.

وی با اشاره به معدن سرب، مس و کارخانه فرآوری کنسانتره معدنی طرود شاهرود نیز بیان کرد: امروز به حمدالله در حالی شامل افتتاح ویدئو کنفرانسی این طرح بزرگ هستیم که این مجتمع قادر است تا ۶۰ هزار تن انواع آلیاژهای سربی و ۱۰ هزار تن مس کاتد با درجه صادراتی بالا از مواد اولیه معدنی و مواد ثانویه را تولید کند و این امر با استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی میسر شده است.