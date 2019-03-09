«راه یاب ملل» مریوان قهرمان لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه فینال لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه به میزبانی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران بین دو تیم مدعی راه یاب ملل مریوان و سپاهان اصفهان برگزار شد.

در این دیدار حساس و نفس گیر که با حضور بیش از هزار نفر تلاشگر برگزار شد، تیم راه یاب ملل با اقتدار کامل و در سه ست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸ تیم سپاهان را شکست داد.

تیم راه یاب ملل با این نتیجه ضمن کسب عنوان نخست لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور نماینده کردستان در لیگ برتر والیبال در سال آینده خواهد بود.

در پایان این بازی پس از اهدای مدال طلا به بازیکنان، کاپ قهرمانی از طرف استاندار کردستان به اصغر نجفی کاپیتان تیم راهیاب ملل مریوان اهدا و با تشویق هواداران مراسم اهدای جام خاتمه یافت.

گفتنی است در این بازی استاندار کردستان، نماینده مردم مریوان و سروآباد و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، بیژن ذوالفقار نسب، جمشید خیرآبادی مربی تیم کشتی کشور و جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی حضور داشتند و از نزدیک شاهد قهرمانی تیم راه یاب ملل مریوان بودند.

تیم والیبال راه یاب ملل مریوان در این دوره از مسابقات با ۱۵ برد و تنها یک باخت با اقتدار کامل قهرمان لیگ یک والیبال ایران شد و جواز حضور در لیگ برتر والیبال کشور را به دست آورد.