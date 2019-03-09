جشنواره غذا با عنوان روزی با عطر و طعم ایرانی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، امروز دومین جشنواره غذا امروز با حضور معاون آموزش متوسطه استان و شهرستان‌ها و مناطق، دست اندر کاران امر و دانش آموزان در سالن نمایشگاهی هتل شادی سنندج برگزار شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان در حاشیه این جشنواره گفت: در راستای اجرای دروس مدیریت خانواده هنرستان‌ها و کار و فن‌آوری و تفکر و سبک زندگی دوره متوسطه اول، دومین جشنواره غذا با عنوان روزی با عطر و طعم ایرانی با مشارکت ۱۷۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره‌های اول و دوم متوسطه نظری و هنرستان‌های نواحی یک و دو سنندج برگزار شد.

مهدی نامدار با بیان اینکه جشنواره غذا با هدف کسب مهارت‌های زندگی، توجه به فرهنگ ایرانی، یادگیری طبخ غذاهای محلی، آشنایی با چرخه غذایی سالم، تقویت روحیه تعاون و همکاری و ارج نهادن به تغذیه سالم ایرانی برگزار می‌شود؛ گفت: دانش آموزان در این جشنواره در قالب ۶۸ تیم با هم به رقابت پرداختند.

وی در پایان از تلاش و زحمات دانش آموزان شرکت کننده و اولیا آنان، دبیران و مدیران مدارس، اعضای هیئت اجرایی، داوران جشنواره و همچنین کلیه عوامل و دست اندر کاران آموزش و پرورش نواحی یک و دو سنندج به خاطر مسئولیت اجرایی این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است داوران پس از داوری دست پخت و غذاها، تیم‌های برتر را معرفی و در آئین اختتامیه که معاون آموزش متوسطه استان و معاونین آموزشی شهرستان‌ها و مناطق تابعه استان نیز حضور داشتند، گروه‌های برتر معرفی شد.

در این برنامه از شش تیم برتر متوسطه اول و شش تیم برتر متوسطه دوم با اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر تجلیل و به کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره لوح تقدیر اهدا شد.