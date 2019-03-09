غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سفر یک روزه جهانگیری معاون رئیس جمهور و افتتاح کشتارگاه صنعتی ایوان‌کی با حضور وی بیان کرد: عملیات اجرایی این کشتارگاه صنعتی از دی ماه سال ۹۳ آغاز و امروز در حالی افتتاح می‌شود که این واحد به طور مستقیم برای ۷۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

وی افزود: برای این پروژه با سرمایه ثابت ۲۲۰ میلیارد ریال و سرمایه گذاری در تأمین تجهیزات و ماشین آلات داخلی ۵۰ میلیارد ریال و ماشین آلات خارجی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو هزینه شده است.

عضو خانه ملت در ادامه ابراز کرد: این کشتارگاه صنعتی در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع با زیربنای هفت هزار متر مربع احداث شده است.

کاتب افزود: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و دریافت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید راه اندازی شد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این کشتارگاه تصریح کرد: ظرفیت این کشتارگاه در حوزه فعالیت‌های کشتارگاهی شامل کشتار، پاک کردن و… گوشت مرغ هشت هزار و ۴۰۰ تن، احشاء دل و جگر و سنگدان حاصل از کشتارگاه طیور برای تأمین خوراک انسان ۴۳۷ تن، تولید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده پنج هزار و ۴۴۵ تن و تولید پودر گوشت طیور برای تأمین خوراک حیوان ۴۶۶ تن است.