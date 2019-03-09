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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

حضور ۸ استاد وابسته خارجی در دانشگاه تربیت مدرس

حضور ۸ استاد وابسته خارجی در دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: براساس آیین نامه اساتید وابسته در این دانشگاه درحال حاضر ۸ استاد خارجی همکار در این دانشگاه فعالیت می کنند.

محمدتقی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آئین نامه فعالیت اساتید همکار خارجی در دانشگاه تربیت مدرس تدوین و به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است.

وی افزود: بر اساس این آئین نامه در حال حاضر ۸ استاد وابسته از دانشگاه‌های خارجی در این دانشگاه فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: این اساتید در دانشگاه خود مشغول به فعالیت هستند و تنها برای مدت محدودی و به منظور راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌ها، سخنرانی در کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های درس کوتاه مدت در دانشگاه تربیت مدرس حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه اساتید وابسته خارجی حضور مداوم و بلندمدت در ایران ندارند، تاکید کرد: این اساتید افراد شاخص هستند که برای مشارکت در فعالیت‌های علمی و آموزشی به دانشگاه دعوت می‌شوند.

کد مطلب 4562728

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