اجرای طرح نوروزی نظارت بر داروخانه های کرمانشاه

حسین رضاپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۳۱ داروخانه شبانه روزی شامل ۱۹ داروخانه در کرمانشاه و ۱۱ مرکز در سایر شهرستان‌ها طی ایام نوروز پاسخگوی نیاز مردم هستند.

به گفته وی، همچنین در شهرستان‌های فاقد داروخانه شبانه روزی نظیر دلاهو و ثلاث باباجانی نیز از ظرفیت بخش خصوصی و مرکز بهداشت و درمان گستر استفاده خواهد شد.

مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره فعالیت سایر مراکز داروخانه‌ای افزود: سایر داروخانه‌ها در ایام تعطیل رسمی، تعطیل و مابقی ایام دایر هستند.

این مسئول با بیان اینکه دو اکیپ بازرسی در طول ایام نوروز بر فعالیت داروخانه‌ها نظارت می‌کنند، گفت: این بازرسی‌ها در دو نوبت صبح و عصر از مراکز داروخانه‌ای دولتی و خصوصی به عمل می‌آید.

مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: اکیپهای بازرسی از بیست و هفتم اسفند تا شانزدهم فروردین ماه به نظارت می‌پردازند.

رضاپور با تاکید بر اینکه بر اساس تمهیدات اندیشیده شده در ایام نوروز شاهد کمبود دارویی نخواهیم بود، گفت: مردم هرگونه موارد کمبود داروی احتمالی یا تخلفات را از طریق شماره‌های بازرسی معاونت غذا و دارو که در داروخانه‌ها درج شده اطلاع دهند.

وی از وجود ۲۷۵ داروخانه در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند کمبودهای دارویی را از طریق سامانه ۱۴۹۰ در ایام نوروز اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت اقدام لازم انجام شود.