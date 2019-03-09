مامور راهور رشوه راننده مست را قبول نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهبان یکم مساوات که در ناحیه شرقی منطقه یک در خیابان اندرزگو، (منطقه ۲۸ راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) مشغول گشت زنی بوده به یک دستگاه خودرو تویوتا دستور ایست داده و پس از متوقف کردن خودرو و گرفتن تست الکل، متوجه می‌شود که راننده شرب خمر کرده است.

سرنشین خودرو در این هنگام پیشنهاد رشوه ۳۵۰ هزارتومانی به مأمور پلیس را می‌دهد که توسط این مأمور وظیفه‌شناس رد می‌شود.

این مأمور وظیفه‌شناس راننده خودرو را به همراه مبلغ رشوه پیشنهادی تحویل عوامل کلانتری ۱۰۱ تجریش می‌دهد تا مراحل بعدی آن در مراجع قضائی پیگیری شود.