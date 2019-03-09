واحد صنعتی، معدنی فجر ۲ برای ۳۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پروژه صنعتی و معدنی فجر دو با حضور معاون اول رئیس جمهور در آرادان افتتاح شد، تاکید کرد: این پروژه یکی از بزرگترین واحد فلزات غیر دولتی کشور است که در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار بنا شده است.

وی با بیان اینکه این واحد صنعتی روزانه ۶۶ هزار تن تولید دارد، تصریح کرد: راه اندازی این واحد تولیدی ۳۰۰ نفر را در آرادان صاحب شغل کرده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه زیر ساخت‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه خودرو، صنعت دفاعی و افزایش توان رقابتی و توسعه صادرات مهم‌ترین اهدافی است که در این پروژه دنبال می‌شود.

کاتب افزود: افزایش راندمان تولید، توسعه تکنولوژی، در دسترس بودن مواد اولیه معدنی نیز در این راستا پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های مؤثر برای تعریف این پروژه ابراز کرد: مجموعه صنعتی و معدنی فجر دو آرادان از سال ۹۳ کلنگ‌زنی شد و مدت زمان اجرایی آن تا سال ۱۴۰۰ زمان بندی شد که با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در این راستا روند اجرایی آن در مدت زمان کمتری به پایان رسید.