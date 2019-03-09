۳.۵ میلیارد ریال پارچه قاچاق در سنندج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی گفت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبنی بر تردد یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان سنندج، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام کار اطلاعاتی در محور سنندج - دیواندره مستقر و کامیون مورد نظر را شناسایی و توقیف و در بازرسی از خودروی مذکور ۴۸۷ طاقه پارچه قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، اظهارداشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.