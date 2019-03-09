پیکر سه شهید گمنام در بوشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح شنبه در آئین تشییع پیکر شهدای گمنام با تأکید بر لزوم تداوم راه شهدا اظهار داشت: تداوم راه شهدا در گرو این است که در مسیر شهدا حرکت کنیم.

عبدالکریم گراوند افزود: شهدا با فداکاری و جانفشانی کاری کردند که نظام اسلامی حفظ شود و ما اگر می‌خواهیم راه شهدا تداوم یابد باید از خود گذشتگی داشته باشیم.

وی بیان کرد: باید همه در کنار هم از شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پاسداری کنیم.

استاندار بوشهر یادآور شد: حفظ راه شهدا در گرو وحدت، همدلی و اتحاد است و همه باید با وحدت و همدلی پشت سر رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم.

در این آئین سه شهید گمنام تشییع شدند که یکی از شهدا در شهرک سازمانی نیروی دریایی ارتش و دو شهید دیگر نیز در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه استان بوشهر خاکسپاری می‌شوند.