به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح شنبه در نشست با فرهنگیان منطقه امیرآباد دامغان به میزبانی سالن جلسات اداره آموزش‌وپرورش این منطقه، با ابراز اینکه مؤسسات مالی اعتباری ۹۰ هزار میلیارد تومان پول ملت را به یغما بردند، ابراز داشت: بهانه آن‌ها پرداخت سودهای کلان به مردم بود که متأسفانه جامعه نیز به آن‌ها اعتماد کرد.

وی ضمن بیان اینکه مردم با اعتماد به مؤسسات فریب آن‌ها را خورده و پول‌های خود را در این مؤسسات سرمایه‌گذاری کردند، اضافه کرد: متأسفانه درگذشته هیچ گونه نظارتی بر کار مؤسسات وجود نداشته است.

اختصاص اعتبار به پروژه‌های عمرانی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی‌

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تولید روزانه ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور خبر داد و ابراز داشت: در حال حاضر تولید نفت در کشور ۱۰ میلیون بشکه به صورت روزانه است که از این میزان ۱.۵ میلیون بشکه نفت تولیدی صادر می‌شود.

حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: در سال جاری بر اساس آمار ارائه‌شده ۳۷ میلیارد دلار صادرات از کشور گزارش می‌شود که تاکنون شش میلیارد دلار از این صادرات به صورت نقدی برگشت داده شد و همچنین سالانه ۲۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی نیز صورت می‌گیرد که این روند کمک به اقتصاد کشور را به همراه دارد.

وی بابیان اینکه در بودجه سال ۹۸ به اجرای پروژه‌های نیمه تمام در کشور تاکید شده است، افزود: پروژه‌های عمرانی بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اعتبار می‌گیرند تا هرچه زودتر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

افزایش اعتبارات دامغان در دستور کار

نماینده مردم دامغان در مجلس با اشاره به نهضت آسفالت در سطح روستاهای این شهرستان، ابراز داشت: در سال جاری ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای قیر رایگان به منظور آسفالت روستاهای شهرستان اختصاص پیدا کرد.

حسن بیگی در ادامه تصریح کرد: اعتبارات دامغان در سال ۹۷ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال آینده از افزایش برخوردار خواهد بود.

وی اضافه کرد: با پیگیری انجام‌شده و موافقت وزیر نفت کار گازرسانی به روستاهای اگره، سیاپره و سرخده در شمال دامغان و روستاهای منطقه معلمان اخذشده است و عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.

حفر چاه به منظور رفع مشکل کمبود آب در روستاهای منطقه معلمان

نماینده دامغان در مجلس ضمن بیان اینکه با حفر چاه مشکل کمبود آب در روستاهای منطقه معلمان در جنوب شهرستان برطرف می‌شود، ابراز داشت: اگر می‌خواهیم کشور آباد شود باید ابتدای امر روستاهای ما آباد شوند.

حسن بیگی تصریح کرد: کشاورزان پسته‌کار دامغانی در سال زراعی جاری از محل تولید و برداشت محصول استراتژیک پسته ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

به گزارش مهر، در این نشست دو نفر از مدیران مدارس شهر امیریه و منطقه معلمان به بیان مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و خواستار توجه مسئولان در حل آن‌ها شدند.

گفتنی است ۳۵ واحد آموزشی با یک هزار و ۲۱۳ دانش‌آموز و ۱۸۵ کادر آموزشی در منطقه امیرآباد فعالیت دارند.