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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۴۰

ولایتی در گفتگو با مهر: راه حل مسئله هسته‌ای ایران مذاکره است نه صدور قطعنامه‌های پی در پی

ولایتی در گفتگو با مهر: راه حل مسئله هسته‌ای ایران مذاکره است نه صدور قطعنامه‌های پی در پی

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: مسئله هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه‌های پی در پی حل نمی‌شود، آنهایی که واقعا می‌خواهند این مسئله حل شود، باید بنشینند و مذاکره کنند و جمهوری اسلامی با سینه گشاده به مذاکرات ادامه می‌دهد.

دکترعلی‌اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: فرمول مورد نظر جمهوری اسلامی ایران این است که از طریق مذاکره به یک راه حل مرضی‌الطرفین برسند.

ولایتی درپاسخ به این سئوال آیا سفر اخیر وی به روسیه به معنای ورود وی به تیم مذاکرات هسته ای است گفت: مسئول پرونده هسته‌ای آقای لاریجانی است ، بنده در آن سفر صرفا حامل پیام رئیس‌جمهور برای دولت روسیه بودم، مذاکرات نیز بیشتر پیرامون روابط دوجانبه بود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان تاثیرگذارترین کشور منطقه به حضور سیاسی خود در معادلات منطقه ادامه می‌دهد و هیچ اقدامی جهت حل مسائل منطقه خاورمیانه، بدون در نظر گرفتن ایران در محاسبات به نتیجه نمی رسد.

ولایتی خاطر نشان کرد: منطقه ما، منطقه بسیار بزرگی است که از گذشته و حالا بیشتر از گذشته، قلب سیاسی تپنده جهان سیاست بوده و هست.

کد مطلب 456275

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